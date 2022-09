Zumindest die Shortseller haben Hochkonjunktur - und das ganz besonders bei Varta. Jedenfalls hat keine andere deutsche Aktie einen derart hohen Leerverkaufsanteil (zurzeit knapp 7,4 Prozent) wie der Batteriehersteller, wie ein Blick auf den von boersengefluester.de entwickelte Shortseller-Tool RegSHO zeigt. Vorläufiger Höhepunkt für die auf sinkende Kurse spekulierenden Leerverkäufer war die vor wenigen Tagen veröffentlichte ... The post Varta: Kommt die Kurswende? appeared first on Boersengefluester.

