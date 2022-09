HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Aktie von Siemens gehöre zu den am stärksten unterbewerteten Titeln unter den von ihm beobachteten Branchenaktien, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einer Veranstaltung habe sich das Investor-Relations-Team zuversichtlich geäußert. Der Auftragseingang sollte sich weiterhin solide entwickeln./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de