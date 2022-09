Boston (www.fondscheck.de) - Der MSCI ACWI-Index ist in diesem Jahr um 19% gesunken, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Die stärkste Korrektur hätten die wachstumsstarken Sektoren Technologie (-29,26%), zyklische Konsumgüter (-24,45%) und Kommunikationsdienstleistungen (-30,81%) erfahren. Anleger, die einen defensiven Ansatz verfolgt hätten, z. B. durch einen globalen Low-Volatility-Ansatz, hätten davon erheblich profitiert. Der STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index habe den MSCI ACWI im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 8% übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...