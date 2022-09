Connect Bus hat den niederländischen Elektrobushersteller Ebusco mit der Lieferung von 47 E-Bussen beauftragt. Die insgesamt 47 Ebusco 3.0 in 12-Meter- sowie in 18-Meter-Ausführungen sollen Ende 2023 geliefert werden und für die Verkehrsbetriebe Länstrafiken Kronoberg im schwedischen Växjö fahren. Im Konkreten bestellte Connect Bus 29 Ebusco 3.0 12-Meter- und 18 Ebusco 3.0 18-Meter-Busse. Das in Schweden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...