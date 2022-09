Berlin (ots) -Kernaufgabe von Orthopädie und Unfallchirurgie ist die Prävention und Behandlung von Erkrankungen, Verletzungen sowie Verschleiß des Bewegungsapparates - um so die Mobilität und damit die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Die Sicherstellung dieses Versorgungsauftrags erfolgt aktuell unter immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen.Im Vorfeld des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU), der vom 25. bis 28. Oktober in Berlin stattfindet, informieren Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) sowie des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) über drängende Herausforderungen ihrer Fachgebiete.Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz:Orthopädie und Unfallchirurgie: Patientenversorgung vor bedrohlicher VerschlechterungMittwoch, 19. Oktober 2022, 11:00 Uhr, Haus der Bundespressekonferenz, Raum 3-4, Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinFolgende Beiträge erwarten Sie:- Stehen Patientinnen und Patienten wirklich im Mittelpunkt? Verantwortung von O und U für Lebensqualität und DaseinsvorsorgeProf. Dr. Bernd Kladny, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), Generalsekretär Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC)- Die EU-Medizinprodukteverordnung: schwerwiegende Folgen für die Qualität der PatientenversorgungProf. Dr. Dietmar Pennig, stv. Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)- Reformieren statt Kollabieren: Was sich in der ambulanten Notfallversorgung dringend ändern mussDr. Burkhard Lembeck, Präsident des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU)Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an unter dkou@wecare-communications.com (http://wecare-communications.com/)Pressekontakt:Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU)Pressestellec/o we care communications GmbH040-756639-0dkou@wecare-communications.comhttps://dkou.org/presse/Original-Content von: DKOU Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165437/5330926