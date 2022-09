Franklin Templeton hat Martin Bechtloff und Lotfi Ladjemi zu Senior ETF Sales Specialists ernannt. Bechtloff soll von Frankfurt aus den deutschen und österreichischen Markt abdecken, während Ladjemi von London aus Großbritannien und Irland betreuen wird. Beide berichten an Caroline Baron, Head of Business Development, ETF, EMEA. Sie sollen sich auf das weitere Wachstum der UCITS-ETF-Plattform von Franklin Templeton in ihren jeweiligen Märkten konzentrieren. Bechtloff war vor seiner Ernennung als ...

