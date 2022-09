Für den französischen Impfstoffentwickler Valneva kam es zuletzt knüppeldick. In der vergangenen Woche verlor der Kurs mehr als 30 Prozent an Wert. Zahlreiche Anleger schienen die Hoffnung bereits komplett aufgegeben zu haben. Doch jetzt sorgen Neuigkeiten seitens der Franzosen für eine technische Erholung, aus der schnell mehr werden könnte…

So befinden sich die Franzosen bereits seit längerem im Austausch mit potenziellen Investoren, um die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs weiter voranzutreiben. Bislang konnte allerdings noch keine Einigung gefunden werden. Valneva-Chef Thomas Lingelbach meinte dazu:

"Gegen Ende des dritten Quartals 2022 befinden wir uns in aktiven Gesprächen, die wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten weitergehen werden. Wir planen daher, diese potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten weiter zu prüfen, und werden in Zukunft informieren, falls und sobald ...

