DJ MARKT USA/Wall Street mit Erholungsbewegung erwartet

Nach der kräftigen Talfahrt an den US-Börsen dürfte es am Dienstag zu einer Erholungsbewegung kommen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,8 Prozent zu. Ob es dabei zu einer nachhaltigen Stabilisierung kommt bleibt indessen abzuwarten.

Die Sorge vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession im Gefolge der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation sitzt bei den Anlegern tief. Auch die jüngsten Aussagen von US-Notenbankern stützten die Erwartung weiterer deutlicher Zinserhöhungen. So ließ die neue Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, keine Zweifel am Zinskurs aufkommen. Sie wolle die US-Inflation auch dann auf 2 Prozent senken, wenn dies die Konjunktur belasten würde, so Collins.

Das Risiko einer Rezession im nächsten Jahr "ist jetzt auf über 50 Prozent gestiegen", so Chefvolkswirt Douglas Porter von BMO Capital Markets. "Diese aggressivere Serie von Zinserhöhungen wird die US-Wirtschaft noch stärker belasten". Die US-Notenbank hatte den Leitzins in der Vorwoche zum dritten Mal um 75 Basispunkte erhöht.

Konjunkturseitig stehen noch vor Handelsbeginn die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für August auf der Agenda. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Sichtbare Folgen der US-Zinserhöhungen könnten kurz nach der Startglocke Daten zu den Neubauverkäufen in den USA für August aufzeigen. Sie dürften wegen steigender Finanzierungskosten weiter im Abwärtstrend sein. Prognostiziert wird ein Rückgang um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zudem wird noch der Index des Verbrauchervertrauens für September vorgelegt.

Unter den Einzelwerten legen Faraday Future vorbörslich um 15,5 Prozent zu. Das Elektroauto-Startup hat sich eine Finanzierung über bis zu 100 Millionen US-Dollar gesichert, nachdem es mit einem seiner größten Aktionäre eine Einigung zur Beilegung eines monatelangen Streits über die Führung des Unternehmens erzielt hat.

