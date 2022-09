Phoenix Software veröffentlicht im September 2022 Updates für seine Produktlinie

EL SEGUNDO, Kalifornien, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. hat heute seine Absicht bekannt gegeben, JES3plus V1R2, ein abgeleitetes Werk, das auf IBMs z/OS JES3 basiert, ab dem 30. September 2022 allgemein verfügbar zu machen. Diese Version bietet neue Funktionen und beinhaltet Continuous-Delivery-Elemente, die in den letzten zwölf Monaten verfügbar gemacht wurden. Dank dem Phoenix JES3plus-Kundenbeirat können Organisationen, die zu JES3plus übergehen, von den Vorteilen neuer Funktionen profitieren, die im Hinblick darauf eingestuft wurden, dass sie den Kunden einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten.



JES3plus V1R2

Funktionale Highlights:

Parallel SPOOL-E/A - Nutzt die Vorteile der Parallel Access Volumes-Technologie, die von modernen Mainframe-DASD unterstützt wird, voll aus, indem bis zu acht STARTIO-Kanalprogramme unterstützt werden, die gleichzeitig für einen einzelnen SPOOL-Extent ausgeführt werden. Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem traditionellen JES3-Ansatz, bei dem jeweils nur ein STARTIO pro SPOOL-Extent zugelassen ist.

Reduzierter lokaler Sperrkonflikt - Es ist nun ein fester Bestandteil der Funktionsweise von JES3 plus , dass mehrere E/A-Abschluss-SRBs gleichzeitig ausgeführt werden, indem die lokale Sperre nur bei Bedarf übernommen wird. Wenn die abschließende E/A außerdem Anforderungen von nur einem einzigen Adressraum enthält, wird der SRB direkt für diesen Adressraum und nicht für den JES3 plus -Adressraum eingesetzt.

Verbessertes WLM-Batch-Initiator-Balancing - Das Aktivieren dieser Funktion führt dazu, dass JES3plus Batch-Jobs in Idle-Initiatoren über den JESplex platziert, wobei ein von den WLM-Initiatorzuordnungszahlen abgeleiteter Zielprozentsatz verwendet wird. Bisher trat dieses Verhalten nur auf JES2-Systemen auf.





"Der Wechsel zu JES3plus ist die offensichtliche Wahl für bestehende IBM JES3-Kunden", so Ed Jaffe, Chief Technology Officer bei Phoenix Software International, "und wir haben diesen Punkt bekräftigt, indem wir die Leistung mit empirischen Ergebnissen verbessert haben, die so dramatisch sind, dass sie für sich selbst sprechen. SPOOL-E/A-intensive Benchmarks, die auf unserem z15† durchgeführt wurden, zeigten, dass JES3plus fast doppelt so viele Jobs ausführt wie IBM JES3 und gleichzeitig die Auslastung des FICON-Kanals um 92 % reduziert! Ähnlich günstige Ergebnisse wurden beim Vergleich mit JES2 beobachtet. Und da unsere Roadmap für Verbesserungen zu 100 % kundenorientiert ist, glauben wir daran, dass eine Migration zu JES3plus nicht nur die einfachste und risikoärmste Wahl ist, sondern auch die sinnvollste."

(E)JES V6R2

(E)JES V6R2, die neueste Version des modernen z/OS-JESplex-Verwaltungstools von Phoenix Software, enthält Verbesserungen für die Anzeige und Verwaltung von Coupling-Facility-Verbindungen und -Strukturen, WLM-Scheduling-Umgebungen, Jobklassen/-gruppen, Sysplex-Mitgliedern und z/OS-UNIX-Mounts. Darüber hinaus wurde Unterstützung für ein Filter-Repository hinzugefügt, das dem Endbenutzer die Möglichkeit bietet, Filter zu speichern und neu zu laden.

Produktveröffentlichungen von Phoenix Software: September 2022

Phoenix Software aktualisiert diesen Monat seine Produktlinie. Produkt-Downloads stehen Kunden über das Phoenix Software International Support Portal zur Verfügung. Besuchen Sie https://phoenixsoftware.com/support.htmdownloads . Zu den neuen Produktversionen gehören:

(E)JES V6R2

CONDOR z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint 16.3

16.3 FALCON z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 9.2

9.2 PHX-Adders /PHX-Guest 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus 5.4

5.4 PHX-ODE 7.4

Über Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.) ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Systemsoftware, das fortschrittliche Softwareanwendungen für Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Lösungen für moderne geschäftliche Herausforderungen.

