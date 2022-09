Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Mobis Ventures Silion Valley (MVSV) lädt Vertreter von Start-ups und Investoren zum 1. Mobis Mobility Day im Silicon Valley ein.- Vorstellung der künftigen softwarezentrierten F&E-Strategien des Unternehmens ... um sein globales Investitionsnetzwerk zu erweitern.- Erwartet eine fortgesetzte Zusammenarbeit und Investitionen in globale Start-ups, die modernste Mobilitätstechnologien, einschließlich UAM und Robotik, anbieten.Hyundai Mobis (KRX 012330) gab bekannt, dass es am 29. September den 1. Mobis Mobility Day im Silicon Valley ausrichten wird. Mehr als 80 Vertreter von Start-ups und Investoren aus der zukünftigen Mobilitätsbranche werden anwesend sein, um sich über die zukünftige Technologie und Investitionsstrategie von Hyundai Mobis sowie über globale Trends zu informieren.Der 1. Mobis Mobility Day dient der aktiven Gewinnung von Technologiepartnern bei der Entdeckung innovativer zukünftiger Mobilitätstechnologien und der Förderung neuer Wachstumsbereiche, wie UAM und Robotik.Die Suche nach Partnern für die Mobilität der Zukunft, namentlich die Mobilitätsallianz, ist für die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils im Wandel der globalen Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung. Das Silicon Valley ist der ideale Ort, um strategische Allianzen zu bilden, denn hier treffen Kapital, Talent und Technologie aufeinander.Dementsprechend wird Hyundai Mobis seinen potenziellen Partnern das künftige Wachstum des Unternehmens erläutern, das durch die Umwandlung in einen software- und plattformzentrierten globalen Technologieriesen gekennzeichnet ist. Hyundai Mobis möchte betonen, wie eng seine Wachstumsstrategien und F&E-Initiativen mit Investitionen in vielversprechende globale Technologieunternehmen verbunden sind.Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV) wird die Veranstaltung ausrichten, um diese Botschaften noch effektiver zu vermitteln. MVSV ist eines der globalen Open Innovation Hubs von Hyundai Mobis, das 2018 mit dem Ziel gegründet wurde, Startups mit zukünftigen Mobilitätstechnologien zu entdecken und in sie zu investieren.MVSV hat bedeutende strategische Investitionen in vielversprechende Technologieunternehmen getätigt, darunter Velodyne (2019), ein Entwickler von LIDAR-Technologie für autonomes Fahren, Envisics (2020), ein britischer AR-HUD-Innovator, und Zendar (2021), ein Hersteller von hochauflösender RADAR-Technologie. Hyundai Mobis hat auch ein globales Zentrum für offene Innovation in Shenzhen, China."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit globalen Partnern bei der Entwicklung innovativer Technologien, die die Zukunft verändern werden. Wir werden weiterhin aktiv mit Start-ups und Investoren kommunizieren, indem wir unser Netzwerk durch unsere globalen Open Innovation Hubs ausbauen", erklärte Kim Young-bin, Head of Planning bei Hyundai Mobis.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-im-silicon-valley-veranstaltet-ein-seminar-zur-entdeckung-der-mobilitatsallianz-301634001.htmlPressekontakt:Jihyun Han,jihyun.han@mobis.co.kr,+82-2-2018-6185Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5330995