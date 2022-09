Zuletzt häuften sich die Nachrichten, dass Sportler an Hodenkrebs erkrankt sind. Binnen kurzer Zeit sind vier Bundesliga-Fußballer an Hodenkrebs erkrankt. Zuletzt hat es auch einen der großen Stars des Wintersports getroffen: Norwegens Olympiasieger Aksel-Lund Svindal ist ebenfalls erkrankt. An einer Therapie zur Behandlung von Hodenkrebs forscht BioNTech.

