EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

NanoRepro AG: NanoRepro veröffentlicht Halbjahresbericht 2022



27.09.2022 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NanoRepro AG: NanoRepro veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 Umsatz mit 25,9 Mio. EUR aufgrund des sinkenden Covid-19-Geschäfts unter Vorjahresergebnis

Hohe Eigenkapitalquote von 96,5 %

Liquides Umlaufvermögen zum Stichtag 47,4 Mio. EUR

Aktuelle Umsatzerlöse in Höhe von 33,0 Mio. EUR Marburg, den 27. September 2022. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) hat heute die Geschäftszahlen zum 30.06.2022 veröffentlicht. Trotz zyklischer Entwicklungen und eines massiven Preis- und Nachfrageverfalls im Covid-19-Geschäft konnten im 1. Halbjahr 2022 Umsatzerlöse über insgesamt 25,9 Mio. EUR erzielt werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) beläuft sich auf knapp 0,3 Mio. EUR und ist durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen über 5,0 Mio. EUR, die im Kontext einer angestrebten Abgeltung von wechselseitigen Zahlungs- und Erfüllungsansprüchen aus Kundenbeziehungen gebildet wurden, außerordentlich belastet. Ohne den hieraus resultierenden Sondereffekt ließe sich ein bereinigtes EBITDA von 5,3 Mio. EUR ermitteln. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 30.06.2022 auf 51,4 Mio. EUR und zeigt sich mit einer Eigenkapitalquote von 96,5 % auf einem sehr guten Niveau. Gleiches gilt für die Liquiditätslage: Bei der Gegenüberstellung der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten zeigt sich eine Überdeckung von 24,6 Mio. EUR. Addiert man die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (14,4 Mio. EUR) sowie die Warenvorräte (8,4 Mio. EUR), ermittelt sich zum Stichtag ein liquides Umlaufvermögen in Höhe von 47,4 Mio. EUR. Der Halbjahresbericht 2022 ist auf der Website der NanoRepro AG im Bereich Investor Relations veröffentlicht (www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte). Ausblick Der operative Fokus des Unternehmens liegt weiterhin darauf, die sich bietenden Chancen aus dem Vertrieb der SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests bestmöglich zu nutzen. Parallel arbeitet der Vorstand an der strategischen Ausrichtung in den Segmenten ZuhauseTEST, Nahrungsergänzungsmittel und CGM, um sich nachhaltig erfolgreich für die Zeit nach der Covid-19-Pandemie aufzustellen. Die aktuell im Geschäftsjahr 2022 erzielten Umsatzerlöse belaufen sich auf 33,0 Mio. EUR. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

27.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com