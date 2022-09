Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage haben die Anleger in Europa eine Verschnaufpause eingelegt. Vereinzelt nutzten Schnäppchenjäger die jüngsten Kursrücksetzer zum Wiedereinstieg und trieben den Dax damit am Dienstag in der Spitze um 1,5 Prozent in die Höhe auf bis zu 12.414 Punkte. "Dass das Jahrestief vom Freitag auch am gestrigen Nach-Wahl-Tag gehalten hat, kann als erstes kleines positives Zeichen gewertet werden", sagte Portfolio-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...