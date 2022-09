Das japanische Unternehmen SkyDrive zeigt das Design seines in Entwicklung befindlichen E-Flugtaxis SD-05, das bei der Weltausstellung 2025 in Osaka zum Einsatz kommen soll. Das SD-05 ist ein zweisitziges, elektrisch angetriebenes Flugtaxi, das für Flüge bis etwa zehn Kilometer ausgelegt ist. Beim SD-05 handelt es sich um ein sogenanntes VTOL, also ein Flugtaxi, das vertikal startet und landet. Im ...

