NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 2800 auf 2840 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven hob in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die britischen Medien- und Werbeunternehmen Pearson, WPP, ITV, Relx und Informa an. Er verwies auf positive Wechselkurseffekte sowie niedrigere heimische Steuerquoten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:31 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

