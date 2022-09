Merlin-Projekt in Australien: Diamantenproduzent Lucapa Diamond: Kooperation mit Ureinwohnern begründet

Anzeige / Werbung

Der Cashflow aus beiden afrikanischen Diamantenminen ist jetzt schon stark, wobei das größte Potenzial noch gar nicht angetastet wurde. Mit Merlin könnte bald eine dritte Mine entstehen; Scoping Studie ist hervorragend.





Mit Northern Land Council und Merlin Operations Pty Ltd, den traditionellen Eigentümern bzw. dem bisherigen Betreiber des Merlin-Projekts, hat sich die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) über die Grundzüge der Entwicklung des Diamantenprojekts verständigt und einen Abtretungsvertrag unterzeichnet. Mit der Überreichung der Abtretungsurkunde an Lucapa Diamond nimmt das Projekt damit seine erste wichtige Hürde.

Eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung von Rohstoffprojekten in Kanada und Australien ist die vorherige Verständigung mit den Ureinwohnern. Jedes Explorations- oder Entwicklungsunternehmen, das in einem der beiden Länder tätig ist, ist deshalb gut beraten, sich schon frühzeitig mit den traditionellen Eigentümern des Landes auf die Grundzüge des Projekts und seine Entwicklung zu verständigen.



Lucapa Diamond ist diesen Weg von Anfang an gegangen und hat gleich im Anschluss an die Übernahme des Projekts den Kontakt mit den traditionellen Besitzern des Landes aufgenommen. Im Fall des Merlin-Projekts sind die Ureinwohner im Northern Land Council organisiert.



Ureinwohner von Lucapa Diamond und den Plänen für die Entwicklung des Merlin-Projekts überzeugt

Geführt wurden die Verhandlungen von Australian Natural Diamonds Pty Ltd, einer 100%igen Tochter von Lucapa Diamond. Mit am Tisch saßen auch Vertreter der Merlin Operations Pty Ltd, dem bisherigen Betreiber des Projekts. Durchgeführt wurden die Verhandlungen im Mai in der Stadt Borroloola in der Provinz Northern Territory.



Lucapa Diamond stellte den Ureinwohnern dabei die Ergebnisse der Scoping- sowie der Machbarkeitsstudie vor und legte auch seine eigenen Erschließungspläne für das Projekt offen. Sie wurden anschließend mit den Vertretern der Ureinwohner diskutiert und die beiderseitigen Wünsche so auf einander abgestimmt, dass ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis erzielt werden konnte.





Das Merlin Projekt im Norden Australiens könnte bald

Lucapa's 3. Diamantenmine werden





Auf der Basis dieses Ergebnisses erfolgte nun die Übergabe des Projekts an Lucapa Diamond durch die Überreichung der Abtretungsurkunde. Lucapa Diamond und seine 100%ige Tochtergesellschaft Australian Natural Diamonds freuen sich nun darauf, in enger Beziehung zu den traditionellen Eigentümern das Merlin-Projekt gemeinsam zu entwickeln.



Für die investierten Aktionäre ist das eine sehr gute Nachricht, denn es wird nicht nur ein möglicher Stolperstein aus dem Weg geräumt, sondern Lucapa Diamond ist es vielmehr gelungen, die Ureinwohner und die Bewohner der umliegenden Gemeinden für die Entwicklung des Merlin-Projekts zu begeistern und damit die Basis für eine für alle Beteiligten vorteilhafte Entwicklung in der Zukunft zu legen.







