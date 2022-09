Freiburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Carbonfuture, die digitale MRV-Plattform und der Marktplatz für hochwertige CO2-Zertifikate, hat in einer von den bestehenden Investoren, Carbon Removal Partners (https://www.carbonremoval.partners/), Übermorgen Ventures (https://www.uebermorgen.vc/)und WiVenture (https://wiventure.de/), angeführten Finanzierungsrunde 5,5 Mio. EUR erhalten. Zu ihnen gesellte sich 4impact capital (https://www.4impact.vc/) und Sustainable Future Ventures (https://www.sfv.vc/). Die Finanzierung wird es Carbonfuture ermöglichen, seine Präsenz weiter auszubauen, v.a. auf dem US-Markt, um die wachsende Nachfrage von hochrangigen Kunden wie Microsoft, Swiss Re, Klarna und South Pole zu befriedigen. Erreicht werden soll dies durch die Erweiterung des Portfolios innovativer Technologien zur Kohlenstoffentfernung, die von der Plattform unterstützt werden, sowie durch die Ausweitung der Plattformdienste auf zusätzliche Ökosystempartner.Die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten nimmt weiter zu, da viele Unternehmen ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, aber erkennen, dass ihre internen Anstrengungen allein nicht ausreichen, um ihre Klimaschutzverpflichtungen zu erfüllen. Der Markt für CO2-Zertifikate wächst schnell und wird voraussichtlich einen Wert von 50 Milliarden Dollar bis 2030 (https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/a-blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-markets-to-meet-the-climate-challenge)erreichen. Dieses Wachstum läuft jedoch Gefahr, durch minderwertige Gutschriften untergraben zu werden, die ihren Anspruch auf Zusätzlichkeit oder Dauerhaftigkeit nicht erfüllen. Carbonfuture hat eine entscheidende Lösung gefunden, die es ermöglicht, einen qualitativ hochwertigen Markt schnell zu vergrößern und gleichzeitig die versprochenen Umweltvorteile zu erzielen. Die End-to-End-Plattform von Carbonfuture integriert Kohlenstofftracking, Standards von Drittanbietern und Finanzierungstools für alle Technologien zur Kohlenstoffentfernung und gewährleistet so Qualität für Käufer und Verkäufer sowie geringere Reibungsverluste für ein schnelles Branchenwachstum. Zu Carbonfutures Kunden gehören einige der weltweit größten Käufer von CO2-Zertifikaten, wie Microsoft, SwissRe, Klarna und South Pole.Carbonfuture hat das weltweit führende MRV-System (Monitoring, Reporting, Verification) für den Abbau von Kohlenstoff aufgebaut. Ein transparentes und überprüfbares System beherbergt erstklassige CO2 Credits - Kohlenstoffentfernung, der Sie vertrauen können - mit der eingebauten Fähigkeit, über eine breite Palette von Kohlenstoffentfernungstechnologien zu skalieren. Dieser Ansatz entschärft letztlich die Annahme und das langfristige Engagement der Käufer für die Kohlenstoffentfernung. "Unsere nahtlose digitale Lösung zur Nachverfolgung des Kohlenstoffs und die strikte Einhaltung unabhängiger Standards und Audits sind die wichtigsten Bausteine, die garantieren, dass unsere Zertifikate auf transparente Weise die von ihnen behauptete Klimawirkung erzielen. Führende Käufer haben diese vertrauensbildenden Elemente bereits als Werttreiber identifiziert", Hannes Junginger-Gestrich, CEO von Carbonfuture."Die MRV-Technologie von Carbonfuture ermöglicht und beschleunigt die Einführung von hochwertigen CO2-Zertifikaten erheblich. Wir sind von dem außergewöhnlichen Team beeindruckt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um einen transparenteren, homogeneren und liquideren Markt zu schaffen", so Ali Najafbagy, Gründer und Managing Partner von 4impact capital."Bei Sustainable Future Ventures konzentrieren wir uns darauf, in Start-ups zu investieren, die Unternehmen im Bereich der gebauten Umwelt dabei helfen können, ihre Klimaziele zu erreichen. Während bei der Verringerung der Emissionen durch betriebliche Verbesserungen erhebliche Fortschritte erzielt werden, wissen wir, dass CO2-Ausgleichszertifikate ebenfalls einen großen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten werden. Die Plattform von Carbonfuture spielt eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass diese Zertifikate robust und genau sind", so Matthew Chagan, Partner bei Sustainable Future Ventures.Über CarbonfutureCarbonfuture (https://www.carbonfuture.earth/) ist eine End-to-End-Plattform für Unternehmen, die sich an der Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre beteiligen wollen. Das Climate-Tech-Startup bietet Zugang zu hochwertiger CO2-Zertifikaten und die Teilnahme an einer der weltweit innovativsten Communities. Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktplätzen gewährleistet die Kombination aus der digitalen Plattform von Carbonfuture, den Instrumenten zur Projektfinanzierung und den langfristigen Partnerschaften eine neue Ebene der Kreditqualität und verringert gleichzeitig die Reibungsverluste für das Wachstum der weltweit vielversprechendsten Technologien zur Kohlenstoffentfernung.Unternehmen wie Microsoft, Swiss Re, Klarna und South Pole vertrauen auf Carbonfuture, wenn es darum geht, ihre Klimaverpflichtungen auf transparente, überprüfbare und wissenschaftlich fundierte Weise zu erfüllen.Carbonfuture ist weltweit tätig und unterhält Büros in Freiburg, Deutschland, und San Francisco, USA. 