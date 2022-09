Abonnenten erhalten Zugriff auf neue Werkzeuge und Vorlagen, einen verbesserten Export-Workflow und weitere von Kunden gewünschte Verbesserungen. Ein weiteres Highlight sind neue Schulungen durch die CorelDRAW Academy

MÜNCHEN, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Teil der neuen Vision des kürzlich erfolgten Rebrandings stellt Alludo (https://www.alludo.com/en/?utm_source=DRAWnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRDRAW&utm_content=CDGS2022H2) heute mehrere Aktualisierungen der CorelDRAW Graphics Suite (https://www.coreldraw.com/de/product/coreldraw/?utm_source=DRAWnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRDRAW&utm_content=CDGS2022H2)vor. Die Komplettlösung für Vektorillustration, Layout, Bildbearbeitung, Typografie und Echtzeit-Zusammenarbeit, ermöglicht es Designern jetzt, ihre kreativen Ideen schneller umzusetzen und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Zu den Aktualisierungen gehören neue Designvorlagen, Trainingsprojekte, ein Werkzeug zur besseren Skalierung von Objekten und ein optimiertes Export-Verfahren. Außerdem wurden weitere Wünsche der Kunden berücksichtigt. Alle neuen Funktionen und Optimierungen sind im Rahmen des Abonnements verfügbar und ermöglichen es den Anwendern, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Zudem vereinfachen sie ihnen den Einstieg in ihre kreativen Projekte.



"Die neuesten Aktualisierungen vereinfachen den Gestaltungsprozess und erleichtern es den Anwendern, ihre Kreativität voll auszuschöpfen und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen", sagte Klaus Vossen, Senior Product Manager für CorelDRAW. "Wir möchten Designer dazu befähigen, schneller erfolgreich zu sein, und geben ihnen dazu Zugriff auf Werkzeuge, die die erforderliche Freiheit und Flexibilität bieten, auf jedem Gerät und von jedem Ort aus, kreative Projekte zu verwirklichen."

Das sind die Neuerungen des Abo-Updates der CorelDRAW Graphics Suite:

Kreative Designvorlagen und Trainingsprojekte: Eine Vielzahl neuer Designvorlagen und Trainingsprojekte helfen den Anwendern, ihre Kreativität zu steigern und ihre Fertigkeiten im Grafikdesign zu verbessern.

Hilfsmittel 'Skalierung': Dieses neue Hilfsmittel bietet komplette Flexibilität und Präzision beim Skalieren von Objekten.

Verbesserter Export-Workflow: Dank der Vereinfachung des Export-Workflows lassen sich noch schneller optimale Ergebnisse erzielen.

Von Nutzern gewünschte Verbesserungen: Abonnenten profitieren jetzt unter anderem von der Unterstützung des Dateiformats WebP, von einem neu konzipierten Dialogfeld 'Neues Dokument' sowie von Leistungsverbesserungen. Diese Neuerung basieren auf den direkt im Ideenportal von CorelDRAW gesammelten Wünschen der Anwender.

Die Updates folgen unmittelbar auf die Veröffentlichung der neuen CorelDRAW Academy (https://www.coreldraw.com/en/learn/academy/?utm_source=DRAWnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRDRAW&utm_content=CDGS2022H2), einer e-Learning-Ressource, die Abonnenten der CorelDRAW Graphics Suite hilft, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im Grafikdesign weiterzuentwickeln und ihr kreatives Potential zu entfalten. Die von Kreativ-Profis entwickelte CorelDRAW Academy ist von allen Kunden mit einem Abo oder einem Wartungsplan kostenlos nutzbar. Sie bietet anregende und einfach verständliche modulare Schulungen, die den Fokus auf realitätsnahe Szenarien legen. Damit erhalten Anwender zusätzliche Hilfestellungen bei der Umsetzung alltäglicher Designprojekte und neuer Techniken.

Ein Abo der CorelDRAW Graphics Suite bietet dank des Zugriffs auf exklusive neue Funktonen, Inhalte und Optimierungen und der Unterstützung der neuesten Technologien eine flexiblere Möglichkeit, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Um mehr über die neuen Funktionen für Abonnenten zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.coreldraw.com. (https://www.coreldraw.com/de/product/coreldraw/?utm_source=DRAWnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRDRAW&utm_content=CDGS2022H2)

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Die CorelDRAW Graphics Suite ist für Windows, macOS, Web, iPad und mobile Geräte auf Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Brasilianisches Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Der Preis für ein Abonnement beläuft sich auf 369 € pro Jahr. Die CorelDRAW Graphics Suite 2021 ist auch als Kaufversion zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 € verfügbar. Die Euro-Preise verstehen sich inklusive MwSt.

Die neuen kreativen Vorlagen und Trainingsprojekte, das neue Hilfsmittel 'Skalierung', der verbesserte Export-Workflow und die zahlreichen von den Anwendern gewünschten Verbesserungen sind entweder mit einem aktiven Abonnement der CorelDRAW Graphics Suite oder mit einer Lizenz mit einem zusätzlichen Wartungsplan verfügbar.

Unternehmenskunden und Kunden aus dem Bildungsbereich können auch Mengenlizenzoptionen und Wartung in Anspruch nehmen, die zusätzliche Leistungen wie Softwarebereitstellung und Virtualisierungsunterstützung umfassen.

Weitere Informationen zu unseren Unternehmenslizenzen erhalten Sie unter www.coreldraw.com/business (http://www.coreldraw.com/business). Weitere Informationen zu unseren Lizenzen für den Bildungsbereich erhalten Sie unter www.coreldraw.com/education (http://www.coreldraw.com/education).

Alludo

Alludo, das Unternehmen hinter den prämierten, weltweit anerkannten Marken Parallels, CorelDRAW, MindManager und WinZip hilft den Menschen, besser zu arbeiten und besser zu leben. Unsere professionellen Grafik-, Virtualisierungs- und Produktivitätslösungen sind präzise auf die mobile digitale Belegschaft abgestimmt und bieten dieser die Freiheit zu arbeiten, wo, wann und wie sie möchte. Mit über 35 Jahren Innovationserfahrung unterstützt Alludo mehr als 2,5 Millionen zahlende Kunden bei allem, was sie tun, indem es ihnen hilft, überall und auf jedem Gerät Dinge zu ermöglichen, neue Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein und sich auszutauschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alludo.com. (http://www.alludo.com)

© 2022 Cascade Parent Limited handelnd unter Alludo. Alle Rechte vorbehalten. Alludo und das Alludo-Logo sind in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern Marken von Cascade Parent Limited. Corel, CorelDRAW, MindManager und WinZip sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Parallels ist in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Parallels International GmbH. iPad und macOS sind Marken von Apple Inc. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Alle Nachrichten und rechtlichen Informationen finden Sie unter www.alludo.com/en/legal (http://www.alludo.com/en/legal), www.corel.com/en/legal-information/ (https://www.corel.com/en/legal-information/) und www.parallels.com/about/legal/ (http://www.parallels.com/about/legal/)

Pressekontakt

Ashley Ruess

PR Manager

ashley.ruess@alludo.com (mailto:ashley.ruess@alludo.com)

www.coreldraw.com

