Christ Church, Barbados (ots/PRNewswire) -Evolution Optiks, eine innovative Denkfabrik für Lichtfeldtechnologie und komplexe optische Systeme, schickt sich an, den digitalen Gesundheitssektor aufzumischen mit dem Start von drei neuen bahnbrechenden Gesundheits- und Wellness-Marken in den Bereichen Augenheilkunde, Gesundheit des Gehirns und Neurofitness.Die neuen Marken von Evolution Optiks werden erlebbar durch eigene Webseiten, maßgeschneidert für jede Produktgruppe. "Dies ist ein wichtiger Schritt für uns. Wir sind stolz und glücklich, unsere ersten drei Marken im Gesundheitssektor vorzustellen. Mit diesen neu geschaffenen Geschäftsbereichen ist es uns möglich, uns gezielt auf unsere Kunden auszurichten und die Früchte unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu vermarkten", sagt Raul Mihali, President & Chief Executive Officer von Evolution Optiks.Andreas Kusay, Chairman & Chief Operating Officer, fügt hinzu: "Lichtfeldtechnologie kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, doch etliche potenzielle strategische Partner und Investoren sind nur an einem bestimmten Produktbereich interessiert. Unsere neue Markenarchitektur ebnet uns den Weg, strategische Partnerschaften einzugehen und neues Kapital anzuziehen, um die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten dieser revolutionären Technologie weiter zu entwickeln."Die Eye-Care-Marke Optokare (www.optokare.com) ist aufgestellt, die Branche dauerhaft zu verändern mit ihrem ersten Produkt, einem kompakten, tragbaren und voll digitalen Tele-Phoropter mit dem einzigartigen QuadViewTM, der mehrere verschiedene Augenglasstärken gleichzeitig zeigen kann. Der bahnbrechende LFR-260, der sich in der letzten Phase der Zulassung durch die FDA befindet, versetzt Augenärzte und Optiker in die Lage, Augenuntersuchungen sicherer und effizienter durchzuführen, und macht Sehtests einfacher und weniger stressig für den Patienten.Das innovative Diagnosegerät DeCon von Neuro Dynamiks (www.neurodynamiks.com) wurde entwickelt zur Erkennung, Behandlung und Erforschung leichter Schädel-Hirn-Traumata (Gehirnerschütterungen). Das tragbare, telemedizinfähige Gerät kann überall, wo es typischerweise zu Hirnverletzungen kommt, eingesetzt werden, unabhängig davon, ob eine geschulte Fachkraft vor Ort ist oder nicht. DeCon verwendet modernste Hard- und Software und ermöglicht Dutzende von bewährten und neuartigen visuellen Tests. Gehirnerschütterungen sind weltweit zu einem erheblichen Gesundheitsrisiko geworden und Neuro Dynamiks ist im Begriff, das Problem zu lösen.OcuRay (www.ocuray.com) ist eine Lifestyle- und Wellness-Marke, die sich an Profi- und ambitionierte Amateursportler richtet. Die mit Spannung erwarteten FalconFramesTM, ein Wearable, das die Augenbewegungen aufzeichnet, werden Fitness auf eine neue Ebene bringen mit neuro-optischem Training zur Verbesserung von Sehkraft und Reaktionszeit, dem Schlüssel zu sportlichen Höchstleistungen.John Jacobsen, Vice President Product von Evolution Optiks, kommentiert: "Wir stehen an der Schwelle zu einem Durchbruch im Bereich der digitalen Gesundheit. Unsere Technologie und unser Patentportfolio beruhen auf dem starken Zusammenhang zwischen Augenbewegungen und Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Gehirns; kurz gesagt, die Augen sind das Fenster zu unserem Wohlbefinden."Evolution Optiks Limited wurde 2014 gegründet und bietet eine breite und stetig wachsende Palette von Innovationen, die die Art und Weise, wie wir digitale Information konsumieren, revolutionieren wird. Während augenoptische Instrumente sowie neuro-optische Screening- und Trainingsgeräte im Fokus stehen, entwickelt das Unternehmen Produktlösungen auf der Basis von Displays mit Sehschärfenanpassung sowie Lichtfeld- und Multiview-Displays, die in der Medizin, im Consumerbereich, in Werbung und Medien sowie der Automobil- und Luftfahrtindustrie Anwendung finden.