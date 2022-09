Hamburg (ots) -Im Auftrag der Vorsitzenden des Landesrundfunkrates Schleswig-Holstein, Laura Pooth, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Nachdem NDR Intendant Joachim Knuth am Dienstagvormittag die Ergebnisse der internen Überprüfung der Vorgänge und Vorwürfe im NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein bekannt gegeben hat, erklärt die Vorsitzende des Landesrundfunkrates Schleswig-Holstein Laura Pooth:"Es ist ein wichtiger Schritt, dass erste Ergebnisse vorliegen. Die Mitglieder des Landesrundfunkrates werden sich den Bericht nun im Detail ansehen. Das Gremium nimmt allerdings mit Sorge zur Kenntnis, dass das Arbeitsklima in Teilen des Funkhauses stark gestört ist. Zwar konnten die beiden prüfenden Journalisten keine Belege für einen 'politischen Filter' finden, gleichzeitig stellten sie aber fest, dass der pauschale Vorwurf in einer genaueren Analyse der Berichterstattung der vergangenen Jahre vertiefend untersucht werden müsse. In diesem Zusammenhang kommt der anstehenden Untersuchung des Prüf- und Beratungsunternehmens Deloitte eine besondere Bedeutung zu. Gerade vor diesem Hintergrund halte ich einen Blick von außen und eine umfassende externe Analyse nach wie vor für sehr wichtig und geboten, um verloren gegangenen Vertrauen wiederherzustellen."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat /NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/5331182