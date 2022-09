Wien (www.fondscheck.de) - UBP stärkt Schwellenländer-Team doppelt - FondsnewsDie Union Bancaire Privée, kurz UBP, hat ihr Schwellenländeranleihen-Team gleich doppelt verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Sergio Trigo Paz sei neuer CIO & Head of Emerging Market Fixed Income und übernehme die Leitung eines Teams von neun Anlageexperten, die in Zürich, London und Hongkong angesiedelt seien. Darüber hinaus komme die Portfoliomanagerin Soledad Rocio Acoroni in das Team für Emerging Market Fixed Income. ...

