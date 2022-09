Die Faraday Future-Aktie legt vorbörslich um mehr als 15 Prozent zu. Der Grund: Das US-amerikanische Elektroauto-Start-Up hat sich eine Finanzierung über bis zu 100 Millionen US-Dollar gesichert, berichtet TechCrunch.

Die Finanzspritze hat Faraday Future auch dringend nötig, denn das defizitäre Elektroauto-Start-Up steckt schon länger in der Krise. Ende August hatte der Vorstand mitgeteilt, dass man kurzfristig liquide Mittel brauche, um den Betrieb fortführen zu können. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 80 Prozent an Wert verloren.

Das frische Geld soll nun in die Produktion und Auslieferung des Luxus-Stromers 'FF 91' gesteckt werden. Im Mai hatte das Start-up 401 Vorbestellungen für den 'FF 91' bekanntgegeben.

An der Nasdaq steht die Faraday Future-Aktie vorbörslich weiterhin 14 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 0,95 US-Dollar (Stand: 27.09.2022, 14:45 Uhr CET).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,US3073591097