Die in Wals bei Salzburg ansässige VAS AG plant ein Listing im Direct Market Plus/Direct Market der Wiener Börse und wird dabei von der Rosinger Group begleitet. Das Listing ist für Ende des Jahres 2022 angestrebt. Die VAS AG ist im Umweltbereich tätig und plant und errichtet Anlagen zur umweltfreundlichen Erzeugung von Wärme und/oder Strom aus Biomasse und Reststoffen. Porsche-IPO: Aktuell läuft die Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien. Die Preisspanne liegt bei 76,50 bis 82,50 Euro pro Aktie. Im Handel per Erscheinen, also im außerbörslichen Graumarkt bei Lang & Schwarz, liegt die Aktie deutlich höher und zwar am Dienstag Vormittag bei 91,6 Euro auf 93,6 Euro. Damit ist die Indikation wieder gestiegen. Gestern (Montag) wurde die ...

