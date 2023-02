© Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE



Diese Quartalszahlen lagen über den Erwartungen! Der stärkere Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte den Kurs der Palantir-Aktie künftig weiter beflügeln. Die Volatilität ist aber erhöht.

Ist das Tal der Tränen endlich durchschritten? Nachdem sich die Palantir-Aktie seit längerer Zeit im Abwärtstrend befindet und auf Jahressicht über 40 Prozent an Wert eingebüßt hat, können Anleger jetzt offenbar auf eine positive Trendwende hoffen.

Gestern hat der US-Datenanalysespezialist, zu dessen Kunden das US-Militär, der Geheimdienst CIA, andere Behörden, IBM und Ferrari zählen, die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht und dabei die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten dank anziehender Kundenaufträge übertroffen.

Während der Umsatz auf knapp 509 Millionen US-Dollar kletterte (Q4 2021: 433 Millionen US-Dollar), lag der Nettogewinn im vierten Quartal bei rund 31 Millionen US-Dollar - nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 156,2 Millionen US-Dollar unterm Strich stand. Eine beachtliche Kehrtwende!

Was bei Anlegern aber noch besser ankam, war die Aussage von Firmenchef Alex Karp, dass dieses Jahr das erste profitable Geschäftsjahr in der Geschichte des Unternehmens sein könnte, das 2003 gegründet wurde - unter anderem von dem deutschstämmigen Milliardär Peter Thiel. Für positiven Rückenwind sollen dabei vor allem der Boom und verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) sorgen, sowie Kosteneinsparungen beim Personal.

Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten: Im nachbörslichen US-Handel kam es in der Folge zu einem Kursfeuerwerk: In der Spitze verteuerte sich die Palantir-Aktie um über 17 Prozent. Doch trotz der positiven Ankündigung halten sich die Analysten bisher noch zurück und sehen die Aktie laut Marketscreener in erster Linie als "Halte-Kandidat', mit einem mittleren Kursziel von 8,43 US-Dollar, was einem Aufschlag von knapp elf Prozent entspricht.

Einen kleinen Wehmutstropfen gab es bereits in eigener Sache mit Blick auf den erwarteten Umsatz für 2023: Hier geht Palantir davon aus, dass die anhaltend hohe Inflation die Nachfrage ausbremsen könnte und die Spanne im Bereich 2,18 bis 2,23 Milliarden US-Dollar liegen werde.

Die Aktie birgt Potenzial und weitere positive Nachrichten könnten die Kurs-Hausse erneut überproportional befeuern. Laut Guy Adami von der Private Advisor Group ist Palantir zum ersten Mal seit längerer Zeit ein vielversprechender Wert: "In einem Umfeld, in dem das, woran sie arbeiten, scheinbar in aller Munde ist, denke ich, dass Palantir zum ersten Mal seit langer Zeit tatsächlich handelbar ist", zitiert CNBC Adami. Da das Papier aber erhöht volatil ist, sollten risikoscheue Anleger besser die Finger davon lassen.

KI ist in aller Munde! Welche Megatrends es noch gibt, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, alle das erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Jetzt kostenlos mehr erfahren!

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion