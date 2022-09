Kupfer tritt an die Stelle von Silber - und macht Solarzellen günstiger! Die Photovoltaik ist eine der tragenden Säulen der Energiewende. Z. Z. boomt sie besonders, schließlich fürchtet jeder hohe Strom- und Gaspreise. Allerdings:Lieferengpässe, Materialknappheit und steigende Rohstoffpreise gehen auch an der Solarzellen-Produktion nicht spurlos vorüber. Vor allem an Silber mangelt es, das für die Leiterbahnen und Kontakte in den Solarzellen benötigt wird.Schon heute macht Silber rd. 10 % des Herstellungspreises für eine Photovoltaikzelle aus. Dieser Anteil könnte in Zukunft deutlich zulegen. Deshalb suchten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) nach einem Weg, das teure Silber durch ein günstigeres, vor allem besser verfügbares Material zu ersetzen. Und:Sie wurden fündig! Die Wissenschaftler entwickelten ein spezielles Galvanik-Verfahren, dank dem anstelle von Silber Kupfer für die Leiterbahnen eingesetzt wird. Der große Vorteil daran: Kupfer ist deutlich preiswerter und weniger knapp. Auch Deutschland verfügt über ausreichend Kupfer, sodass die Lieferketten kürzer sind.Annerose WinklerDer Deutsche Unternehmerbriefwww.bernecker.infoPublikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!