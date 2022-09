Am US-Aktienmarkt schlagen nach mehreren verlustreichen Tagen am Dienstag die Schnäppchenjäger zu. Trotz der allgemein düsteren Aussichten beginnt der Handel an der Wall Street mit Kursgewinnen. Auch bei Tech-Aktien greifen die Anleger zu - der Nasdaq 100 gewinnt zu Handelsbeginn 1,8 Prozent.In Kürze mehr.

