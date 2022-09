Das Fashion-Startup Vollebak will bei der Entwicklung eines Tarnmantels einen wichtigen Schritt vorangekommen sein. Die per Computer programmierbare Jacke setzt für das Erreichen der Unsichtbarkeit auf Graphen - und Infrarotlicht. Im Jahr 2015 gründeten die Zwillinge Steve und Nick Tidball das Fashion-Startup Vollebak, das sich auf die Entwicklung von zukunftsweisender Kleidung aus Metallen, Fasern und Nanomaterialien konzentriert. Den Durchbruch brachte 2016 ein Auftritt des sogenannten Relaxation Hoodies in der Tonight Show von Jimmy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...