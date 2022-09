Die deutschen Technologie- und Internetaktien haben ihren bereits zum Wochenstart eingeschlagenen Erholungskurs am Dienstag fortgesetzt. Händler verwiesen als Stütze auf positive Perspektiven an der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort ging es zum Handelsstart in den USA um rund zwei Prozent nach oben. Am Montag hatte eine optimistische Branchenstudie von JPMorgan für Auftrieb bei den Techwerten gesorgt. ...

