Zwanzig Markensprecher und Experten für mobile Apps, von Accenture bis Zillow, werden ihre Strategien und betrieblichen Praktiken für die langfristige Optimierung von mobilen App-Erlebnissen erörtern

Das Mobile-App-Experience-Unternehmen Airship gab heute die Referenten für Elevate22: Mastering MAX bekannt, ein jährliches globales Forum für Führungskräfte aus der Wirtschaft, die mit Hilfe mobiler Apps exponentielle Werte für Kunden und Marken schaffen wollen. Nach zwei Jahren virtueller Zusammenkünfte findet Elevate22 am 28. September in New York im Glasshouse Chelsea und am 13. Oktober in London in den Shoreditch Studios statt. Zu den Referenten gehören Führungskräfte von Accenture, Bauer Media Group, BBC, Chipper Cash, CNET, DAZN, Disneyland Paris, Forrester Research, Inc., France TV, KeyBank, Kindred Group, Kingfisher plc, NBC Sports, OLIO, PayByPhone, SiriusXM, Southwest Airlines, Studio, YES Network und Zillow Group.

Das Programm von Elevate22 ist darauf ausgelegt, bewährte Strategien für den gesamten Kundenlebenszyklus einer mobilen App zu inspirieren und mit anderen zu teilen von der Kundenakquise und dem Überdenken der life after download-Optimierung bis hin zur Verbesserung des langfristigen Erfolgs und der Navigation durch die sich verändernde Datenumgebung. Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte und ihre Teams, die für das Wachstum von App-Kunden, die Steigerung des App-Umsatzes und die Risikominimierung verantwortlich sind.

Die Anmeldung zur Elevate22 ist kostenlos und wird in Zusammenarbeit mit Branch, Infillion, mParticle, Purchasely und Radar durchgeführt. Im Vorfeld der Elevate22, die um 13 Uhr beginnt (die Registrierung ist ab 12 Uhr möglich), veranstaltet Airship einen LevelUp-Workshop, der sich ausschließlich an bestehende Kunden und geladene Gäste richtet, um mehr Nutzen aus den Produkten und Lösungen von Airship zu ziehen. Zu den Funktionsbereichen, die den größten Nutzen aus LevelUp ziehen werden, gehören digitale/mobile Produktmanager, digitale/mobile Marketingmanager und Lifecycle- oder Loyalty-Manager. LevelUp beginnt um 9 Uhr (die Registrierung beginnt um 8:30 Uhr) und endet mit einem Mittagessen, während Elevate22 mit Networking und Getränken fortgesetzt wird.

"Es ist unglaublich erfreulich, sich nach zwei Jahren virtueller Veranstaltungen mit Kunden und Geschäftsführern von Angesicht zu Angesicht treffen zu können, und es könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Viele Marken erzielen mit App-zentrierten Erlebnissen ein starkes Wachstum und Gewinne, während andere gerade erst damit begonnen haben", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Mobile App Experience (MAX) als Konzept und als eine Reihe von Best Practices erfordert eine neue Art des Denkens und Handelns über den gesamten Lebenszyklus einer mobilen App. Die gute Nachricht ist, dass es für App-Teams noch nie so einfach war, sich von langjährigen Abhängigkeiten von knappen Entwicklungsressourcen zu lösen und eine größere Agilität freizusetzen, um den neuen Kundenerwartungen gerecht zu werden

