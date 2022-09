Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 27. September 2022 Hans-Werner Gassner für eine vierjährige Mandatsperiode neu in den Universitätsrat bestellt.Der promovierte Ökonom hat durch seine langjährige Tätigkeit in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als Revisor und Gesellschafter sowie als ehemaliger Finanzchef und Verwaltungsratspräsident einer liechtensteinischen Bank grosse Erfahrung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling. Hans-Werner Gassner ist Präsident des Liechtensteinischen Bankenverbandes und kennt die Universität Liechtenstein durch Lehraufträge bereits bestens. Er wurde von der Regierung für die vierjährige Mandatsperiode vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2026 bestellt.Das neue Mitglied ergänzt den bestehenden Universitätsrat. Dieser besteht damit aktuell aus Präsident Klaus Tschütscher aus Ruggell, Vizepräsident Markus Kaiser aus Gamprin, den Mitgliedern Michael Käppeli aus Illnau, Verena Konrad aus Dornbirn, Rudolf Minsch aus Klosters, Brigitte Vogt aus Schaan und Hans-Werner Gassner aus Balzers.Die Regierung dankt dem neuen Mitglied für seine Bereitschaft, im Universitätsrat mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung des Mandats viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStephan Agnolazza-HoopT +423 236 64 71Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100895614