Anleger, die Draftkings im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund sieben Prozent im Plus. Auf 15,68 USD verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser Bremsbereich ist bei 14,57 USD zu finden. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Draftkings.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...