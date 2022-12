© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Bei einem Konkurrenzmedium haben wir eine Lobhudelei ("800 Prozent in den letzten Jahren") über die Copart Aktie gefunden und fragten nach: Ist Copart jetzt ein Kauf? Experten-Einschätzung.

Wir haben bei Marcel Torney (Foto), unserem smallCAP Champions-Experten, nachgefragt: Was hältst Du von Copart? Wie sind Deiner Meinung nach die Aussichten für Renditejäger bei Copart?

Marcels Meinung: "Copart beeindruckte in den letzten Jahren durch ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Aktie des Anbieters von Online-Fahrzeugauktionen haussierte, trat dann aber im November 2021 in eine Korrekturphase ein. Während der letzten Monate musste die Aktie kräftig Federn lassen. Der Aktiensplit von Anfang November dieses Jahres sowie die kürzlich präsentierten Q1-Daten (für das First Quarter Fiscal 2023) brachten die Kursentwicklung wieder in Schwung. Mit dem Erreichen des Widerstandsbereiches 65 US-Dollar / 66 US-Dollar könnte das kurzfristige Potential der Aktie nun allerdings ausgereizt sein. Kurzum. Copart muss diese Tür aufstoßen, um die Erholungsrally am Laufen zu halten. Anderenfalls könnten Gewinnmitnahmen drohen", schätzt der smallCAP Champions-Experte die Lage bei Copart ein.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US2172041061