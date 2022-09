Bereits zum zweiten Mal in Folge geht der Financial Freedom Report der LV 1871 der Frage nach, wie es um die finanzielle Freiheit in Deutschland bestellt ist. In Anbetracht von Krieg, Inflation und Rezession geht die Bedeutung von finanzieller Unabhängigkeit zwar leicht zurück, bleibt für die Mehrheit der Menschen in Deutschland aber dennoch ein elementarer Aspekt von Freiheit. Die diesjährigen Ergebnisse verdeutlichen: Zwar lebt der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung nicht in einem Zustand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...