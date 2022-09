MorphoSys begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei MorphoSys, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate. Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...