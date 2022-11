Drei der meistdiskutierten Aktien auf wallstreet:online. Was Aktienexperte Uwe Lang von diesen Titeln hält und ob der Optimismus an den Börsen eine nachhaltige Erscheinung ist, verrät er im w:o TV-Interview.

Der DAX habe eine Abwärtstrendlinie nach oben durchschnitten. Das sehe charttechnisch gut aus und sei ein positives Signal, so Lang. Die negative Zinsstruktur mache ihn aber noch etwas misstrauisch. Ist die Erholung an den Börsen also nachhaltig und kann man jetzt wieder rein in den Markt?

Der Aktienexperte blickt auch auf drei Charts der meistdiskutierten Aktien auf wallstreet:online: Morphosys, Varta und Borussia Dortmund. Sind das potenzielle Investment-Kandidaten oder ein Griff ins fallende Messer?

