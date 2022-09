Kyndryl (NYSE: KD), der weltweit größte Anbieter von IT-Infrastrukturdiensten, verkündete heute die Einführung von Kyndryl Vital, einer designer-geführten, offenen und kollaborativen gemeinsamen Erschaffungserfahrung, die Kunden und Partnern bei der Lösung ihrer geschäftlichen Herausforderungen und bei der Erstellung bahnbrechender Technologieplattformen hilft.

Kyndryl Vital wird von globalen Teams mit Designern geführt, die Seite an Seite mit Kunden und Partnern arbeiten, um komplexe Probleme mit Eleganz und Innovation zu definieren und zu lösen. Diese Designer leiten die gemeinsame Erschaffungserfahrung mit menschzentriertem Design und einem rigorosen Forschungsansatz. Dieses Outside-In-Modell integriert Daten mithilfe eines tiefgehenden Verständnisse der Bedürfnisse und des Verhaltens von Menschen. In Kombination mit Designstrategie, Erfahrungsdesign, Geschichtenerzählen, datengetriebener Forschung und der Implementierung von Technologien bildet Kyndryl Vital die Grundlage für den Aufbau kreativer Lösungen und einer unwiderstehlichen Vision für die Zukunft.

In Anerkennung der Notwendigkeit zu Agilität und Flexibilität integrieren die Teams von Kyndryl Vital vorhandene Systeme, Methoden und Tools, die von Kunden und Partnern verwendet werden. Dieser inklusive Ansatz vereint Kyndryls eigene technische Experten mit denen der Kunden und Allianzpartner, um eine offene und kohäsive Art des Arbeitens zu schaffen.

"Kyndryl Vital erschließt Geschäftswert für unsere Kunden und Partner durch Überbrückung der Lücke zwischen menschlichen Erfahrungen und technischen Fähigkeiten. Unser designer-geführter Ansatz bietet uns eine starke Basis für Engagement und ein weitreichendes Verständnis ihrer geschäftlichen Herausforderungen. Gemeinsam mit Kyndryls technischen Experten befähigt Kyndryl Vitalunsere Kunden und Partner dazu, innovative Ansätze für den Bau einsatzkritischer Technologiesysteme der Zukunft zu entwickeln", sagt Tom Rourke, Global Leader, Kyndryl Vital."

Kyndryl Vital ist ein Teil eines Kontinuums, das sich aufKyndryl Bridge erstreckt, eine neue offeneIntegrationsplattform, die Unternehmenslenkern Echtzeiteinsichten in ihren komplexen IT-Besitz sowie eine nie dagewesene Kontrolle über die Anpassung ihrer einsatzkritischen Abläufe gibt. Kyndryl Vital arbeitet Seite an Seite mit Kunden und technischen Experten, um Lösungen für geschäftliche Herausforderungen zu entwickeln und zum Leben zu erwecken. Kyndryl Bridge versetzt Kunden in die Lage, diese Lösungen, Arbeitsabläufe und Prozesse nahtlos auf einer Plattform zu managen.

Kyndryl-Vital-Teams befinden sich derzeit in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Spanien, wobei es Pläne gibt, dies bis Ende des Jahres noch auf mehrere weitere Länder auszudehnen. Diese agile und vielseitige Erfahrung zur gemeinsamen Erschaffung kann neuen Partnern beim Aufbau einer Beziehung zu Kyndryl helfen. Sie hilft auch etablierten Kunden bei der Ausweitung ihrer Arbeitsbereiche mit Kyndryl, um zukünftige geschäftliche Bedürfnisse zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kyndryl.com/us/en/services/vital

Über Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) ist der weltweit größte Anbieter von IT-Infrastrukturdiensten mit tausenden Unternehmenskunden in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen entwirft, baut, managt und modernisiert komplexe, einsatzkritische Informationssysteme, auf die die Welt sich Tag für Tag verlässt. Weitere INformationen finden Sie unter www.kyndryl.com.

