Taipeh (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Computermarke GIGABYTE kündigt Gaming-Motherboards der Intel® Z790-Serie an, die die neuesten Intel® Core-Prozessoren der 13. und 12. Generation unterstützen. GIGABYTE bietet die Gaming-orientierten AORUS-Flaggschiff- und High-End-Modelle, darunter Z790 AORUS XTREME, Z790 AORUS MASTER, Z790 AORUS ELITE und Z790 AORUS TACHYON an. Die Z790 AORUS-Reihe verfügt über die robustesten digitalen Leistungs- und dominanten thermischen Metalldesigns, um die Leistung der K-SKUs innerhalb der Intel® Core-Prozessorserie der nächsten Generation sowie die Bandbreite von PCIe 5.0 und DDR5-Speicher zu entfesseln.Für Enthusiasten und Entwickler, die nichts anderes als Spitzenleistung suchen, ist das Z790 AORUS XTREME mit dem maximalen digitalen 20-Phasen-Stromversorgungsdesign, Direct-Touch-8-mm-Mega-Heatpipes und vollständig abgedeckten VRM-Kühlkörpern ausgestattet, um die Wärmeabfuhr und die Systemstabilität zu verbessern. Außerdem unterstützen die Z790 AORUS Gaming-Motherboards PCIe 5.0 M.2 SSDs mit einer Bandbreite von bis zu 10 GB/s und einer 40 % schnelleren Zugriffsgeschwindigkeit im Vergleich zur letzten Generation. Dank der vollständig abgedeckten VRM-Kühlkörper und der M.2 Thermal Guard III-Kühlkörper auf den Speichergeräten erfolgt der Datentransfer auch bei hoher Arbeitslast blitzschnell und ohne Throttling. Darüber hinaus führt GIGABYTE mehrere exklusive Übertaktungsfunktionen in das BIOS ein. Unabhängig vom Speicherprofil können die DDR5-Speichermodule mit einem Klick durch GIGABYTEs fortschrittliche Übertaktungstechniken automatisch hochgetaktet werden. Mit dem benutzer-freundlichen Design der PCIe- und M.2 EZ-Latch-Funktionen auf den AORUS Z790 Gaming-Motherboards macht GIGABYTE den Austausch von Komponenten sehr viel einfacher.Mit der Unterstützung von Intel®-Prozessoren aus zwei Generation und dem neuesten Energie- und Wärmedesign bieten die Gaming-Motherboards der AORUS Z790-Serie hervorragende Leistung, Kompatibilität, Stabilität und Haltbarkeit für Enthusiasten und Power-User. Die gesamte Produktpalette wird am 20. Oktober in den Handel kommen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/Intel_Z790Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908277/3654634.jpgPressekontakt:Catherine Tsai,catherine.tsai@gigabyte.com,+886289124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5331361