Bologna, Italien (ots/PRNewswire) -Das Internationale Symposium über technologische Innovationen in der Laborhämatologie (ISLH 2022) fand vom 8. bis 10. September in Bologna, Italien, statt. Dieses Ereignis sah wie Mindray (https://www.mindray.com/en/) (SZSE: 300760), ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, seine Innovationen und akademischen Errungenschaften im Bereich der Hämatologie vor medizinischen Experten aus Europa und der ganzen Welt präsentierte.Das jährlich stattfindende Symposium dient als internationale Plattform, auf der die neueste Technologie, neue Ideen und Forschungsergebnisse in der Laborhämatologie vorgestellt und ausgetauscht werden.Während der ISLH 2022 veranstaltete Mindray ein Seminar zum Thema "Die neue Ära der digitalen Morphologie", bei dem Prof. Gina Zini und Prof. Anna Merino, zwei renommierte Morphologieexperten, eine Bewertung der herausragenden Leistung des Mindray MC-80 Digital Cell Morphology Analyzer bei der Erkennung onkohämatologischer Erkrankungen anhand spezieller klinischer Fälle vorstellten und erläuterten, wie der MC-80 durch hochauflösende Bilder von Blutzellen Ärzten bei der Untersuchung und Diagnose bösartiger bzw. nicht-bösartiger Blutkrankheiten helfen kann.Während der ISLH-Postersitzung werden 32 Poster von Mindrays Hämatologie-Endanwendern nach einer strengen Bewertung auf der Grundlage einzigartiger Erkenntnisse und außergewöhnlicher akademischer Werte präsentiert und übertreffen damit alle anderen Aussteller.Vor der ISLH zog Mindray über 700 Teilnehmer zum HemaTalk Italy 2022 Global Live Event. Dr. Ramon Simon-Lopez von Mindray IVD Scientific Research and Medical Affairs betonte, dass das Unternehmen seine globalen Ressourcen nutzt, um eine Lern- und Austauschplattform für globale medizinische Experten aufzubauen und die Zukunft der Labormedizin zu fördern.Die Teilnehmer führten ein Online-Gespräch mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Mindray, um die Zukunft der Laborhämatologie und die neuesten Trends bei der Umsetzung von klinischen Forschungsergebnissen in die Praxis zu diskutieren. In einer anschließenden Fragerunde wurden die wichtigsten Fragen der Teilnehmer von Mindray-Experten beantwortet.An seinem Stand auf der ISLH 2022 präsentierte Mindray seinen neuen MC-80 Digital Cell Morphology Analyzer und den BC-700 Series Hematology Analyzer, die bei den Besuchern auf großes Interesse stießen.Mindrays akademische Stärke wurde auch vom ISLH-Komitee gewürdigt, das Mindray den "Berend Houwen Travel Award" für herausragende Beiträge zur Branche und hervorragende akademische Leistungen verlieh.Informationen zu MindrayMindray wurde 1991 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen. Wir haben uns der Innovation in den Bereichen Patientenüberwachung und Lebenserhaltung, In-Vitro-Diagnostik, medizinische Bildgebungssysteme und Orthopädie verschrieben. Heute sind die Produkte und Dienstleistungen von Mindray in über 190 Ländern und Regionen erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter www.mindray.com.