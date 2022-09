Durch die strategische Investition des weltweit bedeutenden Unternehmens werden das Lieferketten-Transparenznetz von FourKites im Raum APAC weiter ausgebaut und die anhaltenden Herausforderungen mit Blick auf die Lieferkette in der Region erleichtert

Das führende Unternehmen für Lieferketten-Transparenz FourKites meldet heute eine Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar von Mitsui Co., Ltd., mit der das Angebot von FourKites im Raum APAC erweitert werden soll. Diese Investition bildet die erste Phase einer laufenden strategischen Beziehung zwischen FourKites und Mitsui, die beide Unternehmen bis Ende des Jahres formalisieren wollen.

FourKites Announces $10M Strategic Investment from Mitsui Co. to Transform Supply Chains in Asia-Pacific (Graphic: Business Wire)

Die Investition von Mitsui in FourKites bildet den Höhepunkt einer langjährigen Kooperation der beiden Unternehmen, die auch eine intensive und sorgfältige Prüfung der Lieferketten-Transparenzlandschaft durch Mitsui umfasste. Angesichts der marktführenden Angebote und nachweislichen Erfolge von FourKites in der Region plant Mitsui, erhebliche Ressourcen in den Ausbau der Tätigkeitsbereiche von FourKites im Raum APAC wie etwa Vertrieb, Kundenservice, Betrieb und Produktlokalisierung zu investieren, was zu einer exakt auf den APAC-Markt abgestimmten Lösung führen wird. Während der Fokus der strategischen Partnerschaft zu Beginn auf Japan liegen wird, ist eine gemeinsame Expansion im gesamten Raum APAC geplant.

Mitsui ist der jüngste Branchenriese, der FourKites unterstützt, nachdem FedEx, Zebra Technologies, Volvo Group Venture Capital AB und Qualcomm Ventures, LLC in den vergangenen zwei Jahren strategische Investitionen getätigt haben. Mitsui, ein weltweites Netzwerk von 16 Geschäftseinheiten in 63 Ländern, kann mithilfe seiner globalen Betriebsstandorte sowie Netzwerk- und Informationsressourcen multilaterale Geschäfte betreiben, die von Produktvertrieb, weltweiter Logistik und Finanzierung bis zum Aufbau internationaler Infrastrukturen und darüber hinaus reichen.

"Wir freuen uns auf die Kooperation mit FourKites, um die Transparenz und Effizienz von Lieferketten in allen Branchen und Ländern im gesamten APAC-Raum zu verbessern", sagte John Kenichi Kogiku, General Manager der Digital Solution Business Division bei Mitsui. "FourKites und Mitsui teilen eine Kultur der Innovation, Integrität und Zusammenarbeit sowie eine erweiterte Vision für die Transformation weltweiter Lieferketten. Sehr gerne arbeiten wir mit FourKites zusammen, um unsere gemeinsamen Ziele durch Digitalisierung und Automatisierung zu erreichen."

Die gemeinsame Initiative mit Mitsui bildet den jüngsten strategischen Schritt zur Expansion von FourKites in den Raum APAC. Zurzeit verfolgt das Unternehmen internationale Sendungen in 44 Ländern und Gebieten in der APAC-Region und in den letzten 12 Monaten hat FourKites Folgendes erzielt:

Wachstum von 240 bei den verfolgten Sendungen

91% Zuwachs an neuen APAC-Kunden

70 Zuwachs bei der Anzahl der Spediteure, die Ladungen im Raum APAC verfolgen

30 Wachstum bei der Anzahl der in der APAC-Region verfolgten Häfen, die damit nun insgesamt 270 Häfen in der Region umfassen

315 Wachstum bei der Anzahl der im Raum APAC verfolgten Anlagen, die damit nun insgesamt 7.000 Anlagen umfassen

"Da es sich um eine weltweite Logistik-Drehscheibe handelt, tätigen Unternehmen in der gesamten APAC-Region erhebliche Investitionen in die Transformation der Lieferkette", so Gründer und CEO Mathew Elenjickal von FourKites. "Angesichts dieses Wachstumskurses fühlen wir uns geehrt, dass Mitsui FourKites als Partner ausgewählt hat, um ein noch nie dagewesenes Maß an Transparenz für den Raum APAC zu ermöglichen. Sehr gerne begrüßen wir Mitsui in unserem leistungsstarken Netzwerk strategischer Investoren, die gemeinsam daran arbeiten, die Lieferketten weltweit zu revolutionieren."

Die Investition von Mitsui in FourKites folgt auf mehrere bedeutende strategische Investitionen großer Gesellschaften, die in das Unternehmen investiert haben, um die digitalen Lieferketten künftig voranzutreiben. Im Juni meldete FourKites eine strategische Investition von FedEx, die das Unternehmen für die Entwicklung von FourKites X nutzen wird, einer erweiterten Transparenz-Plattform, die weltweite Lieferketten mit Dateneinblicken aus den Netzwerken beider Unternehmen transformiert. Im Jahr 2021 gab FourKites strategische Investitionen von Qualcomm Ventures, LLC, Volvo Group Venture Capital AB und Zebra Technologies bekannt, bei denen die Branchenführer gemeinsam an automatisierten, vernetzten und kollaborativen globalen Lieferketten arbeiten, die Transport, Lagerhäuser, Geschäfte, Lastwagen und mehr umfassen.

Über FourKites

Die führende Plattform für Lieferketten-Transparenz FourKites erweitert die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf das Gelände, die Lager, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,8 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, zu Wasser und in der Luft in mehr als 200 Ländern und Gebieten. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.100 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

Über Mitsui

Mitsui Co. Ltd. (8031: JP) ist ein weltweites Handels- und Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio, das rund 63 Länder in Asien, Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien umfasst. Mitsui beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat auf der ganzen Welt talentierte Fachkräfte im Einsatz, um in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern Unternehmen aufzufinden und diese weiterzuentwickeln und zu vergrößern. Mitsui hat ein starkes und vielfältiges Kerngeschäftsportfolio aufgebaut, das die Branchen Mineral- und Metallressourcen, Energie, Maschinen und Infrastruktur sowie Chemie umfasst.

Seine Stärken nutzend, hat Mitsui über seine wichtigsten Ertragssäulen hinaus weiter diversifiziert, um vielfältige Werte in neuen Bereichen wie etwa innovativen Energielösungen, Gesundheit und Ernährung sowie durch einen strategischen Fokus auf wachstumsstarke asiatische Märkte zu schaffen.

Mithilfe dieser Strategie sollen Wachstumschancen erschlossen werden, indem einige der wichtigsten Megatrends der Welt ausgeschöpft werden: Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wellness, Digitalisierung und die wachsende Macht der Verbraucher.

Mitsui hat eine lange Tradition in Asien, wo das Unternehmen ein vielfältiges und strategisches Portfolio von Geschäftsbereichen und Partnern geschaffen hat, das ihm einen starken Differenzierungsvorteil verschafft, einen außergewöhnlichen Zugang zur am schnellsten wachsenden Region der Welt für alle weltweiten Partner bietet und sein internationales Portfolio stärkt. Weitere Informationen über die Geschäftsbereiche von Mitsui Co finden Sie unter www.mitsui.com.

