Die Nachfrage nach den Aktien von Porsche hat sich am heutigen Donnerstag als extrem hoch ausgezeichnet. Der Börsengang des Sportwagenherstellers dürfte damit zu einem riesigen Erfolg werden und die Volkswagen-Aktie dreht sich ins Plus. Erfolgreicher Auftritt auf der Börse! Am diesen Donnerstag wird das große Debüt der Porsche-Aktie an der Frankfurter Börse gefeiert. Schon jetzt ist es klar, dass es positive Nachrichten für die Anleger*innen mitbringt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...