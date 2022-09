Hulsmans bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie mit, einschließlich Wachstumsförderung für Firmen, die auf Unternehmenstechnologie spezialisiert sind, bis hin zum führenden Software-Anbieter im Label- and Artwork-Management

DOQMIND (www.DOQMIND.com), ein führender Anbieter von Label- und Artwork-Management-Technologie, gab heute bekannt, dass Peter Hulsmans zum CEO ernannt wurde. Mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung im Label- und Artwork-Management bringt Hulsmans eine wachstumsstarke, kundenorientierte Denkweise zu DOQMIND.

"Peters Erfahrung und sein umfassendes Branchenwissen machen ihn zur richtigen Führungskraft, um Impulse zu setzen und die proaktiven Expansionspläne von DOQMIND voranzutreiben", sagte Ignace Cosaert, Vorstandsmitglied von Athena Graphics, dem Gründungsunternehmen von DOQMIND. "Peter ist in der Branche als jemand bekannt, der seine Versprechen an die Kunden einhält, im Geiste der Reputation von Athena, seit 1991 qualitativ hochwertige Prepress-Services zu leisten. Er wird ein ausgezeichneter Verwalter unserer Werte, Produkte und unseres Markenportfolios sein."

DOQMIND hat in den letzten 15 Jahren als Teil des Produktportfolios von Athena Label- und Artwork-Management-Technologie für einige der bekanntesten Marken bereitgestellt. Sein Wachstum hat das Unternehmen in die Lage versetzt, sich von Athena abzuspalten und unabhängig zu werden. Die Technologie von DOQMIND bringt den Stakeholdern seiner Kundschaft erhebliche Vorteile, darunter die Verkürzung der Markteinführungszeit und die Risikominderung des Verpackungsprozesses vom Design bis zum Verkaufsregal.

"Ich fühle mich wirklich geehrt, DOQMIND zu leiten", sagte Hulsmans. "Das signifikante Wachstum im E-Commerce, zusammen mit erhöhten Compliance-Anforderungen und einer verteilten Belegschaft, hat Hersteller, die einen nahtlosen Etikettierungs- und Verpackungsprozess durchführen möchten, einer ständigen Belastung ausgesetzt, besonders während die globale Wirtschaft unter Rezessionen und Kriegen leidet. Die benutzerfreundliche Technologie von DOQMIND senkt die Gesamtkosten für das Label- und Artwork-Management, ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten, lässt sich problemlos an Compliance-Erfordernisse anpassen und verkürzt die Zeit bis zur Bereitstellung im Einzelhandel."

Bevor er zu DOQMIND kam, war Hulsmans Vice President of Workflow Sales bei Kodak EAMER, wo er seine Karriere 2005 als Senior Technology and Solution Specialist begann. Peter verließ Kodak im Jahr 2017 kurzzeitig, um General Manager von BLUE Software Europe zu werden, einem Unternehmen für Label- und Artwork-Management-Software. Hulsmans erweiterte die europäischen Aktivitäten von BLUE Software, trieb das Wachstum in der Region deutlich voran, positionierte BLUE Software erfolgreich für den Verkauf und unterstützte den Übergang nach der Übernahme durch Esko im Jahr 2019.

Über DOQMIND

DOQMIND bringt Verpackungsteams zusammen, um in einem modernisierten Design-to-Shelf-Prozess zusammenzuarbeiten, indem es dessen Implementierung vereinfacht, die Ausführung beschleunigt, Compliance-Fragen löst und die Gesamtkosten für Unternehmen aller Größen senkt.

Contacts:

mariana.nunes@doqmind.com