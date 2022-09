Freiburg (ots) -



Noch weiß man nicht, was sich da nahe der dänischen Insel Bornholm in der Ostsee abgespielt hat. (...) Was der Vorfall in jedem Fall zeigt, ist die Verwundbarkeit der Energienetze. Auch Norwegen transportiert sein Erdgas auf dem Seeweg nach Kontinentaleuropa, darunter nach Deutschland, wo norwegisches Gas teilweise Ausfälle durch den russischen Lieferstopp ersetzt. Und auch auf dem Land sind Energienetze jeder Art sabotageanfällig. Cyberattacken auf Stromnetze zählen seit langem zu den Albträumen von Sicherheitsexperten. Eskaliert mit den mutmaßlichen Anschlägen auf die Nord-Stream-Stränge nun der Energiekrieg? Man muss mit allem rechnen. http://www.mehr.bz/khs271j



