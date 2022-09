Hamburg (ots) -Das Hörfilmteam des NDR darf sich erneut über eine Auszeichnung freuen: Die Audiodeskriptionen der NDR/ARD Degeto-Koproduktion "Die Toten von Marnow" gewann den Deutschen Hörfilmpreis 2022 in der Kategorie "Publikumspreis". Der Preis wurde Dienstagabend, 27. September, im Rahmen einer festlichen Gala vom Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in Berlin vergeben. Für die insgesamt fünf Kategorien sowie den Publikumspreis waren in diesem Jahr 20 Filme nominiert.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "'Die Toten von Marnow' ist ein herausragendes Stück Fiktion, das neben der spannenden Geschichte und dem tollen Cast auch von der Stimmung und den atmosphärischen Bildern lebt. Daraus einen Hörfilm zu machen, der seheingeschränkten Menschen Freude bereitet, ist eine echte Herausforderung, die wirklich gelungen ist. Ich freue mich sehr, dass unsere barrierefreien Angebote wiederholt ausgezeichnet werden. Das zeigt die hohe Qualität, aber auch die Liebe und Sorgfalt, mit der die Redaktion hier ans Werk gegangen ist."In der mit dem Hörfilmpreis ausgezeichneten Mini-Serie ermitteln Kommissarin Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Kommissar Frank Elling (Sascha Gersak) im Fall eines Serienmörders, der seine Opfer vermeintlich zusammenhangslos auswählt. Doch nichts ist so, wie es scheint - mächtige Gegenspieler der Kommissare haben offensichtlich ein Interesse daran, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen. Zum NDR Team, das die Audiodeskription - die akustische Beschreibung des Films für blinde und sehbehinderte Menschen - verantwortete, gehörten Doris Würfel, Olaf Koop, Marit Bechtloff, Stephanie Schruhl (Autor*innen), Benjamin Kirsch (Sprecher), Michel Wähling, Frank Kunkel (Ton) sowie Martin Ovelgönne und Uschi Heerdegen-Wessel (Redaktion).Bei Hörfilmen gibt es auf einer zweiten Tonspur eine akustische Bildbeschreibung der visuellen Elemente eines Films - die Audiodeskription. Dabei werden in den Dialogpausen zentrale Elemente der Handlung, Schauplätze sowie Gestik und Mimik der Protagonisten von einem Sprecher beschrieben. Eine Audiodeskription bietet blinden und sehbehinderten Menschen ein besseres Verständnis der gezeigten Handlung und eröffnet ihnen damit ein barrierefreies Filmerlebnis.Ziel des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) ist es, die soziale Stellung blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern und ihre gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Teilhabe zu fördern. Den 20 Landesvereinen des DBSV gehören rund 40.000 Menschen an.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5331391