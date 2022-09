Der Fotograf Alper Yesiltas lässt mithilfe einer Künstlichen Intelligenz längst verstorbene Stars wie 2Pac oder Kurt Cobain altern, als ob sie noch am Leben wären. Die Ergebnisse des KI-Projekts "Als ob nichts passiert wäre" teilt Yesiltas via Social Media. Der in Istanbul lebende türkische Rechtsanwalt und Fotograf Alper Yesiltas fotografiert seit fast 20 Jahren. Seine Fotos wurden mehrfach ausgezeichnet und in Büchern, Zeitschriften oder Ausstellungen gezeigt. Für sein aktuelles Projekt hat sich Yesiltas eine Künstliche Intelligenz (KI) zur Hilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...