Chicago und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Prosoma Digital Therapeutics, ein innovatives Unternehmen, das die Gesundheitsversorgung für Krebspatienten neu erfindet, ist eine Partnerschaft eingegangen mit EVERSANA®, einem Pionier für kommerzielle Dienstleistungen der nächsten Generation für die globale Biowissenschaftsbranche, um die voraussichtliche Markteinführung und Kommerzialisierung von Prosomas digitaler Therapie zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Krebspatienten zu unterstützen.Die digitale Therapie Living Well ist eine firmeneigene Anwendung zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Verringerung von Stress-, Angst- und Depressionssymptomen im Zusammenhang mit der Krebsdiagnose und -behandlung. EVERSANAs führende Experten für die Markteinführung und Vermarktung digitaler therapeutischer Lösungen werden Prosoma dabei helfen, den regulatorischen Weg zu gehen und die Vermarktung zu planen."Als wir uns mit der Komplexität der Vermarktung unserer digitalen Lösungen in den USA befassten, wurde uns klar, dass wir einen Partner brauchen, der über die nötige Infrastruktur und Erfahrung verfügt, um uns dabei zu helfen, schnell voranzukommen", so Andrzej Jonczyk, Chief Executive Officer, Prosoma U.S. "Als wir mit Partnern in ganz Europa und der Welt sprachen, tauchte ein Name immer wieder an der Spitze auf: EVERSANA. Mit ihrer integrierten Plattform und ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich der digitalen Therapeutika sind sie der perfekte Partner, um unsere wichtigen Therapien zu den Patienten zu bringen.""Die Zukunft des Gesundheitswesens entwickelt sich weiter, da innovative Lösungen die Patientenbetreuung verbessern", sagte Jim Lang, CEO von EVERSANA. "EVERSANA wurde mit diesem Ziel vor Augen gebaut. Indem wir Prosoma helfen, werden wir Krebspatienten und Betreuern durch diesen neuartigen Ansatz der digitalen Therapie wichtige Unterstützung für die psychische Gesundheit bieten."EVERSANA und Prosoma Digital Therapeutics werden an der5. jährlichen Konferenz für Forschung und Entwicklung in Boston, Massachusetts, teilnehmen und für Gespräche über die Partnerschaft zur Verfügung stehen DTx-Ost-Konferenzvom 27. bis 29. September in Boston, Massachusetts.Über Prosoma Digital TherapeuticsAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Therapien für die Onkologie bietet Prosoma den Patienten umfassende Lösungen, die vollständig auf ihr Krankheitsbild zugeschnitten sind. Das Unternehmen schuf ein Portfolio medizinischer Softwareprodukte, indem es weltweit führendes Know-how in Medizin und Technologie kombinierte und den gesamten Bedarf von Krebspatienten an Verhaltensunterstützung abdeckte. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, die Living Well App, führt den Patienten vom Zeitpunkt der Diagnose an zur Wiedererlangung der Kontrolle über sein Wohlbefinden. Es hilft den Patienten, mit ihren Emotionen und ihrem Stress umzugehen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und sie in ihrem Genesungsprozess zu unterstützen. Die Living Well App wird in Deutschland bereits von den Krankenkassen erstattet, und Prosoma strebt an, dass die Kosten für seine Produkte auch von den Gesundheitssystemen in den USA, Großbritannien und Polen übernommen werden. Um mehr über Promosa zu erfahren, besuchen Sie http://www.prosoma.com oder verbinden Sie sich mit uns über LinkedInÜber EVERSANAEVERSANA ist der führende unabhängige Anbieter von globalen Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, verschreibende Ärzte, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Start-ups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationen zu EVERSANA finden Sie unter eversana.com oder verbinden Sie sich über LinkedIn und Twitter.