Die Lager sind leer…: Kupfer-Lagerbestände historisch niedrig! Ein Ritt auf der Rasierklinge! Diese Firma spielt ganz vorne mit!

JAHRHUNDERT-CHANCE FÜR INVESTOREN: Beim globalen Wandel hin zu erneuerbaren Energien und der Dekarbonisierung der Welt wird Kupfer DIE Schlüsselrolle bei ihrer nachhaltigen Entwicklung einnehmen.

Kupfer: Das Metall für nachhaltige und grüne Energie!

Kupfer-Aktien: Der Mega-Booster für Ihr Depot!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eins ist klar, Kupfer ist unabdingbar für die "Grüne-Energie-Revolution". Erneuerbare Energietechnologien wie zum Beispiel Solar- und Windenergie oder Elektrofahrzeuge sind für eine effiziente Leistung auf das "Alleskönner-Metall"-Kupfer angewiesen. Auch die weltweiten Dekarbonisierungsziele der ehrgeizigen Klimapolitik sowie die erhebliche Zunahme der Nutzung von intelligenten Stromnetzen wird zudem zu einer dramatischen Kupfernachfrage führen. Um diese "neuen Industriezweige" annähernd zu befriedigen, ist man sowohl auf Prima¨r- als auch auf Sekunda¨rkupfer angewiesen.

Politischer-Umbruch zulasten der Kupferproduktion?!

Wenn man weiß, dass die Kupfer-Lagerbestände für nur etwa fünf Tage ausreichen, wenn nichts neues hinzukommt, wird schnell klar, dass bei der Kupferherstellung nichts schiefgehen darf, und solche Bilder wie das "volle Lager" im Introbild der Vergangenheit angehören. Umso spannender deshalb die Entwicklungen in Peru und Chile, wo die Linken Pedro Castillo und Gabriel Boric die Präsidentschaftswahlen gewonnen haben.

Quelle: Kitco.com

Damit verbunden könnte sich eine größere Verfassungsreform anbahnen. Als Fazit könnte sich in Lateinamerika ein erhöhtes geopolitisches Risiko auftun. Obwohl wir davon ausgehen, dass man mit den Bergbaukonzernen einen vernünftigen Kompromiss finden wird, der höhere Einnahmen bringt, ohne das Investitionsklima nachhaltig zu beeinträchtigen, halten wir dennoch eine wesentlich höhere Besteuerung für unvermeidlich. Darüber hinaus beobachten andere Bergbauregionen die Entwicklungen in Lateinamerika mit großem Interesse, um eventuell nachzuziehen?!

Unserer Ansicht nach sollte diese zunehmende Unsicherheit tiefgreifende Auswirkungen auf die mittel- und langfristige Kupferversorgung haben. Dadurch würde der ohnehin schon extrem angespannte Markt noch weiter gespannt, zumal Chile und Peru sehr wichtige Quellen für die aktuelle und zukünftige Kupfer-Versorgung sind!

Quelle: Wood Mackenzie, Sociabank GBM estimates

Mit einer prognostizierten diesjährigen Minenproduktion von 5,7 Millionen Tonnen bzw. 2,7 Millionen Tonnen sind Chile und Peru die beiden größten Kupferproduzenten der Welt, auf die 24 % bzw. 11 % (zusammen 35 %) des weltweiten Angebots entfallen.

Das "Produktions-Peak' erreicht!

Spätestens 2024 wird es deutlich weniger!

Es ist davon auszugehen, dass die Produktion in Peru im Jahr 2024 mit 2,9 Millionen Tonnen und Chile im Jahr 2025 mit 6,2 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt erreichen wird, bevor sie aufgrund niedrigerer Gehalte und der Erschöpfung von Erzkörpern zurückgehen wird. Trotz der erwarteten Entwicklung mehrerer neuer Minen prognostizieren wir einen Rückgang der Kupferproduktion auf 5,4 Millionen Tonnen (-15 %) in Chile und auf 2,4 Millionen Tonnen (-18 %) in Peru bis zum Jahr 2030.

Milliarden Investitionen für eine gleich hohe Produktionsleistung sind zwingendd nötig!

Der mittelfristige Investitionsbedarf vom Kupferkonzern Codelco beträgt rund 35 Mrd. USD, um gerade einmal das derzeitige Produktionsniveau von rund 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr aufrechtzuerhalten! Das ist bezeichnend für die schwierige Lage, in der sich viele chilenische Bergbauunternehmen befinden.

Kurzfristig keine neuen Minen in Sicht!

Nach Angaben von Wood Mackenzie gibt es derzeit 61 vorgeschlagene Kupferprojekte (33 "Greenfield'- und 28 "Brownfield'-Projekte) die in diesem Jahrzehnt in Chile und Peru entwickelt werden und bis etwa 2032 eine Jahresproduktion von insgesamt 6,0 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen könnten. Wir schätzen jedoch, dass diese Projekte massive neue Kapitalinvestitionen in Höhe von ca. 100 Mrd. USD erfordern werden, die Unternehmen erst einmal bereit sein müssen zu stemmen. Zu den derzeitigen Kupferpreisen werden sie es definitiv nicht tun!

Als immer besserer Kupferlieferant präsentiert sich Ecuador. Dieses bisher noch zum Großteil unerforschte Land beherbergt schon jetzt Top-Projekte, wie das zum Beispiel von Adventus Mining (WKN: A2PL3X)eindrucksvoll beweist. Und das gute Projekte geradezu mit Geld überflutet werden, beweisen Adventus Mining und Salazar Resources ebenfalls!

Adventus Mining - weitere MEGA-Fortschritte!

Rennomierte Partner und das Geld fliegt nur so zu!

WKN: A2PL3X

Über eine fette Finanzspritze in Höhe von unglaublichen 235,5 Mio. USD konnten sich Adventus Mining (WKN: A2PL3X) und Salazar Anfang des Jahres freuen! Dank dieses dicken Cash-Pakets sind die Unternehmen bestens gerüstet, um ihr gemeinsames ecuadorianisches "Curipamba'-Kupferprojekt maximal und noch entschlossener voranzutreiben.

Dieser "angezapfte"-Kapitalstrom stammt aus gleich zwei qualitativ sehr hochwertigen Quellen! Zum einen wurde ein 180,5 Mio. USD schwerer Edelmetall-Kaufvertrag mit Wheaton Precious Metals International Ltd. (eine 100 %ige Tochtergesellschaft des Giganten Wheaton Precious Metals Corp.) über ihre Joint-Venture-Tochter Alliance Metals International abgeschlossen und zum anderen ein "Offtake Financing Agreement' mit dem Rohstoff-Riesen Trafigura Pte Ltd., das weitere 55 Mio. USD in die Kasse gespült hat.

Auch wenn diese Finanzierungswege fein verzweigt sind, führen sie Adventus Mining (WKN: A2PL3X) und Salazar dennoch geradewegs zu den Zielen: die erfolgreiche Erschließung der oberflächennahen und hochgradigen Lagerstätte "El Domo' auf dem "Curipamba'-Projekt sowie das konsequente Vorantreiben der zukünftigen Produktion.

Finanzstrom wird "El-Domo'-Potenzial freilegen!

Anders gesagt, wird der Finanzstrom genau das Potenzial freilegen, dass Adventus Mining und Salazar in einer Ende 2021 abgeschlossenen detaillierten Machbarkeitsstudie zu "Curipamba' bereits ausführlich skizziert hatten. Zudem können dank des eingeworbenen Geldes die geschätzten Kapitalkosten für die Erschließung und Inbetriebnahme von "El Domo' in Höhe von insgesamt 248 Mio. USD zum größten Teil gedeckt werden.

Um das riesige Potenzial von "El Domo' nicht allzu lange unentdeckt weiterschlummern zu lassen, leistete Wheaton eine 175,5 Mio. USD große Vorauszahlung in bar, von denen direkt schon 13 Mio. USD in die Bauvorbereitungen fließen werden.

Für diese üppige Finanzspritze erhält Wheaton u.a. auf die vulkanische Massivsulfid-Lagerstätten definierte Gold- und Silber-Streaming-Rechte, über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Trafigura "spendiert" für die Erschließung und Entwicklung der "El Domo'-Lagerstätte 45 Mio. USD in Form einer vorrangigen Kreditfazilität, von denen bereits 5 Mio. USD als frühzeitige Anzahlung für das Vorantreiben der Bauarbeiten über den Tisch gegangen sind.

Hierfür erhält Trafigura vordefinierte Abnahmerechte von den Konzentraten, die zukünftig auf "El-Domo' Produziert werden, und das über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Kaum richtig losgelegt, lässt es "El Domo' sofort krachen!

Dass sich der frische Kapitalfluss zu einem starken Finanzstrom für Adventus und Salazar entwickelt, deuten die Ergebnisse der "El Domo'-Machbarkeitsstudie schon sehr stark an. Selbstredend also, dass Wheaton und Trafigura in die Erschließung und Entwicklung eines Projekts mit Weltklasse-Potenzial investiert haben.

So ergab die Ende 2021 vorgelegte "El Domo'-Machbarkeitsstudie eine 9 Millionen Tonnen große "gemessene und angezeigte'-Mineralressource mit 2,11 % Cu 2,59 % Zn, 2,36 g/t Au und 45 g/t Au, inklusive 1,1 Millionen Tonnen in der "abgeleiteten'- Kategorie mit 1,72 % Cu 2,18 % Zn, 1,62 g/t Au und 32 g/t Au!

Quelle: Adventus Mining

Weitere eindeutige Hinweise auf das noch vorhandene Potenzial lieferten zudem die sensationellen Ergebnisse der "Infill'-Bohrungen, wo 3,25 % Kupfer (Cu), 19,08 g/t Gold (Au), 30,56 % Zink (Zn), 242,5 g/t Silber (Ag) und 3,19 % Blei (Pb) bzw. 26,78 % Kupferäquivalent (CuEq) über 9,06 m ein wirklich fettes Fass aufmachten.

Option ausgeübt und Exploration auf Spitzenkurs!

Eine häufig gestellte Kreuzworträtsel-Frage ist die nach "der letzten Strecke vor dem Ziel" mit 10 Buchstaben. Hätten Sie es gewusst? Richtig ist das Wort "Zielgerade" und auf genau dieser befinden sich Adventus (WKN: A2PL3X) und Salazar mit ihrem Kupfer-Gold-Projekt "Curipamba'.

Kurz vor dem Ziel!

Der NI 43-101 konforme Bericht wurde eingereicht!

Nachdem die Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde, konnte der NI 43-101 konforme technische Bericht eingereicht werden. Damit hat Adventus den letzten wesentlichen Meilenstein der zwischen den Partnern geschlossenen "Earn-In'-Optionsvereinbarung zum Erwerb der 75 % Anteile am Projekt "Curipamba' erfüllt und zudem seine herausragende Stellung unter den internationalen Projektentwicklern eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Explorationserfolg mit weiteren hochkarätigen Spitzentreffern!

Ein wirklich toller Erfolg, den Adventus Mining (WKN: A2PL3X) dank seiner professionellen Arbeit bei der konsequenten Abarbeitung des Optionsvertrags die letzten 4-5 Jahre auf der Haben-Seite verbuchen kann. Nicht minder erfolgreich ist man aber zugleich an der Explorationsfront, deren Aktivitäten mit äußerster Akribie bei maximaler Geschwindigkeit voranschreiten.

Und so ist es nicht verwunderlich, wenn mit dem Bohrloch CREG-011 im neu identifizierten vulkanogenen Massivsulfidsystem "Agua Santa' im Projektgebiet "Curipamba', ein weiterer Spitzentreffer zu Tage getreten ist.

Über eine Länge von 3,35 m konnte eine hervorragende Mineralisierung von 0,76 % Kupfer, 1,39 g/t Gold, 4,29% Zink, 12,5 g/t Silber und 0,17% Blei, einschließlich 1,40 Meter mit 1,58 % Kupfer, 2,67 g/t Gold, 31,20 % Zink, 55 g/t Silber und 1,01 % Blei gefunden werden.

Da schon mehr als 3.000 m in 11 Bohrlöchern fertiggestellt sind, rechnen wir quasi täglich mit neuen Ergebnissen!

Und auch die wichtigste Genehmigung ist schon da!

Aber wie fast immer, kommt das Beste zum Schluss. Denn wie Adventus und Salazar erst vor wenigen Tagen mitteilten, hat man vom ecuadorianischen Ministerium für Umwelt und Wasser die technische Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA') für das "Curipamba-El Domo'-Projekt erhalten!

Das ist eine der schwierigsten Genehmigungen für ein Rohstoffunternehmen die es einzuholen gibt, wen man eine eigene Produktion anstrebt. Da aber auch die Regierung die eingeleiteten "ESG'-Maßnahmen für das "El Domo'-Projekt begrüßt und damit auch gleich genehmigt hat, wurde dieses Projekt zeitgleich obendrein sogar als strategisch wichtig eingestuft.

Denn dieses Projekt biete dem Land wichtige wirtschaftliche Investitionsmöglichkeiten, während des mindestens 10-jährigen Betriebslebens, in dem dauerhaft etwa 400 Arbeitsplätze geschaffen und obendrein mindestens 376 Mio. USD an Steuern und Abgaben in die Regierungskassen gespült würden, lautete die Begründung. Dabei, und das sollte man wissen, sind allerdings noch nicht einmal die zusätzlichen Erschließungen der Untertage-Ressourcen berücksichtigt worden. Unserer Meinung nach, werden genau diese das Minenleben noch deutlich verlängern und sowohl Ecuador als auch den Adventus Mining (WKN: A2PL3X)-Aktionären deutlich höhere Profite bescheren!

Zudem ist diese Genehmigung ein absolut wichtiger Meilenstein für den Bürgerbeteiligungsprozess sowie die endgültige Erteilung der Umweltlizenz und die finale Bauentscheidung. Weiterhin laufen die Optimierungs- und Bauvorbereitungsaktivitäten des "El Domo'-Projekts auf Hochtouren und planmäßig, so dass wir die erste Produktion wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarten!

Adventus Mining - schlagkräftige Kaufargumente:

Hervorragendes Explorations- und Development-Unternehmen mit klarem Fokus auf erstklassige Minenprojekte in Ecuador. Adventus kontrolliert drei sehr starke Projekte, bestehend aus einem wahren Rohstoffpool!

Multi-Millionen Explorationspotential auf den Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Lagerstätten befinden!

Top Management unter der Leitung von CEO Christian Kargl-Simard, der einen Hintergrund als technischer Ingenieur (Metallurgie) und im Investment-Banking hat. Er war beim renommierten Wertpapierhandelshaus Haywood Securities tätig und konnte neben 35 Übernahmen auch noch bei diversen Kapitalerhöhungen 7 Mrd. Dollar einwerben!

Hervorragende Aktienstruktur mit nur rund 166 Mio. ausstehenden Aktien. Es sind diverse namhafte strategische Investoren wie Altius, Greenstone, Wheaton Precious & Nobis Group an Bord!

Für eines der drei Projekte von Adventus in Ecuador ("Curipamba') liegt bereits eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') vor. Der Nachsteuer-"NPV' mit 8 % Verzinsung liegt in der Basiskalkulation bei 259 Mio. USD. Der Börsenwert liegt mit 65,7 Mio. CAD deutlich unter dem konservativen Nettobuchwert ("NPV')!

Adventus Mining kontrolliert in Irland drei Explorationsprojekte ("Rathkeale' / "Kingscourt' und "Fermoy'). Der Minengigant South32 hat mit Adventus eine Explorationspartnerschaft vereinbart, um die über 1.080 qkm großen Landpakete zu erkunden. Adventus Aktionäre partizipieren an möglichen Explorationserfolgen von South32 indirekt!

Solide finanziert: Das Unternehmen hat etwa 31 Mio. CAD an Cash (per Ende Q1) und handelt bei einem Aktienkurs von 0,38 CAD bei einer sehr niedrigen Marktkapitalisierung von nur rund 63 Mio. CAD!

Equity Research: Adventus Mining wird bereits von diversen Brokerhäusern und Analysten gecovert (Cormark Securities, Haywood Securities, National Bank of Canada, Raymond James und Laurentian Bank)!

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet!

Astreiner Übernahmekandidat!

Fazit: Fortschritte über Fortschritte!

Kommt womöglich bald eine Übernahme?

2017 stieg das Adventus Mining (WKN: A2PL3X)-Team bei "Curipamba' ein und hat fortan aktiv bei der Umsetzung wichtiger Entwicklungsmeilensteine mitgewirkt. Und daran sollte sich auch zukünftig nichts ändern. Denn erklärtes Ziel ist die Produktionsaufnahme des riesigen "El Domo'-Projekts um nicht nur Mehrwert für die Firma und die Aktionäre zu schaffen, sondern auch für die Bergbauindustrie und zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Ecuador! So lebt ein TOP-Management vorbildliches Mining.

Ab jetzt rechnen wir wieder mit umfangreichen Nachrichten aus den zeitgleich laufenden, verschiedenen Explorationstätigkeiten, welche sicherlich das weitere Spitzenpotenzial der Explorationsgebiete bestätigen werden. In Anbetracht der aktuellen Marktkapitalisierung von lediglich rund 63 Mio. CAD oder umgerechnet rund 50 Mio. Euro dürfte sich dem interessierten Anleger aktuell ein günstiges Einstiegsniveau bieten. Denn mit fortschreitendem Explorationserfolg dürfte der jetzige Aktienkurs bereits in Kürze der sprichwörtliche Schnee von gestern sein.

Die jüngste Korrektur im gesamten Sektor erwischte natürlich auch Adventus Mining (WKN: A2PL3X). Aber jeder Rücksetzer bietet auch eine neue Chance! Und diese gilt es nun zu nutzen.

Quelle: Stockcharts.com

Im Bereich 0,36 CAD scheint sich ein tragfähiger Boden gebildet zu haben. Bei sich stabilisierenden Kupferpreisen sollte es vom derzeitigen Niveau schnell Richtung 0,50 CAD gehen und dann, vermutlich nach einem kleinen 5 % "Luftholer" der Ausbruch auf über 0,68 CAD gelingen. Nach einer kleinen Konsolidierung in diesem Bereich sollte dann im Idealfall der Durchbruch in Richtung 0,83-0,85 CAD geschafft werden.

Sie sehen also, hier sind durchaus schnelle Kursgewinne möglich! Deshalb handeln Sie am besten noch heute!

Selten konnte man eine derart herausragende Kupfer-Aktie so billig kaufen! Starke Partner wie Wheaton und Trafigura adeln das Projekt…wer hier nicht möglichst viele Stücke einsammelt wird sich schon bald mächtig ärgern!

