Schnellere, benutzerfreundlichere und funktionellere kundenspezifische Handelssoftware

Fintatech, ein Unternehmen für die Entwicklung kundenspezifischer Handelssoftware und Anbieter hochleistungsfähiger Kapitalmarktlösungen mit einem universellen "Handelsplattform-Skelett" im Kern, das je nach den Anforderungen des Kunden durch miteinander verbundene modulbasierte Softwarekomponenten ergänzt wird, gibt bedeutende Verbesserungen seiner Softwarelösung Trading Chart Designer bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005641/de/

Fintatech Trading Chart Designer 2.0 Release (Graphic: Business Wire)

Unsere aktuelle Liste der Softwarelösungen für den Handel besteht aus:

Trading Chart Designer

Trading Platform Designer

Trading Data Server

Lesen Sie weiter, um mehr über unsere Verbesserungen in Trading Chart Designer 2.0 zu erfahren, einschließlich:

Neue Indikatoren

Händler können über 130 technische Analyse-Indikatoren auf unserer Plattform nutzen, um den Markt genauestens zu analysieren. Wir untersuchen ständig neue Indikatoren und fügen sie hinzu, damit Händler möglicherweise noch präzisere und bessere Entscheidungen treffen können. Wir haben zahlreiche neue Indikatoren in die Trading Chart Designer Version 2.0 aufgenommen, einschließlich Volumenprofil-Indikatoren: Tagesprofile und sichtbare Range-Profil-Indikatoren.

Fintatech Scripting 2.0

Fintatech Scripting ist ein Tool, mit dem Kunden ihre persönlichen Skripte schreiben können, also Bots, die selbstständig handeln können. Zunächst etablieren die Händler die Regeln und Strategien, die das Programm ausführen soll. In Version 2.0 haben wir:

Eine verbesserte Hochgeschwindigkeits-Backtesting-Engine, die auf der neuesten .NET Core-Technologie baut;

Neue Indikatoren und entsprechende Strategie-Methoden hinzugefügt, um die Darstellung von Indikatoren im Strategie-Code zu erleichtern;

Neue Leistungsmetriken und Optimierungsmethoden hinzugefügt;

Verschiedene andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen durchgeführt.

Fintatech Paper Trading

Das Testen Ihrer Ansätze, das Erlernen des Handels, das Üben Ihrer Fähigkeiten und die Anwendung theoretischer Informationen waren noch nie so einfach und risikoarm. Alle Entscheidungen und Handelsmanipulationen müssen den Bedürfnissen des Marktes und den tatsächlichen Handelszielen entsprechen, damit all dies für den Händler so produktiv und lukrativ wie möglich ist. Für den Papieranleger müssen die gleichen Risiko- und Renditeziele, Investitionsgrenzen und der gleiche Handelshorizont berechnet werden wie für das bestehende Konto. So können Sie mit Fintatech Paper Trading lernen und Ihre Ergebnisse verbessern.

Fundamental Data View Widget

Die Effizienz und die Notwendigkeit der Fundamentalanalyse werden kontrovers diskutiert. Grundlegende Informationen über das Unternehmen und seine vorhandene Marktposition sind dagegen für alle Arten von Analysen von Bedeutung. Sie können zweifellos hilfreich sein, wenn Sie kritische Entscheidungen treffen müssen.

Aus diesem Grund haben wir ein Widget in unsere Plattform integriert, das die Fundamentaldaten anzeigt. Von nun an erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen, von einem kurzen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bis hin zu seiner Marktkapitalisierung an einem Ort und mit nur einem Klick.

Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Handelssoftware-Lösung? Kontaktieren Sie uns, um einen kostenlosen Zugang zu erhalten.

Website: https://fintatech.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005641/de/

Contacts:

Fintatech BV,

Fedir Nedashkovskyi

+3197010282855

sales@fintatech.com