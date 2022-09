DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Verluste - Sorge wegen US-Zinspolitik

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Steil abwärts geht es am Mittwoch mit den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. In Japan, Hongkong und Korea werden Verluste von 2 Prozent und mehr verzeichnet. Belastend wirkt nicht nur, dass die Wall Street nach einem Erholungsansatz gebremst von weiter steigenden Marktzinsen letztlich doch leicht im Minus schloss und der Dow auf ein neues Jahrestief fiel; hinzu kommen falkenhafte Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank.

So beharrt Minneapolis-Fed-Chef Neel Kashkari darauf, dass die US-Notenbank die Geldpolitik so lange straffen muss, bis die Inflation zurückgeht, und dann abwarten, ob sie genug getan hat. Sorgen um eine drohende Rezession werden damit weiter angefacht.

In Tokio büßt der Nikkei-225-Index 2,0 Prozent auf 26.044 Punkte ein. Der südkoreanische Kospi gibt sogar 2,8 Prozent ab. Laut Goldman Sachs steckt das Land mit der falkenhaften Fed in einem in einem geldpolitischen Dilemma. Die jüngste Bemerkung der politischen Entscheidungsträger, dass "die Haltung der Fed einen neuen Faktor darstellt, den es zu berücksichtigen gilt", deute darauf hin, dass die Bank von Korea es wahrscheinlich vorziehen dürfte, eine große Divergenz der bilateralen Leitzinsen zu vermeiden.

In Hongkong geht es um 2,3 Prozent nach unten. Der Markt könnte laut China Industrial Securities bald einen Boden ausbilden, doch müssten die Anleger für eine Trendwechsel auf weitere positive Signale warten. Unter den Immobilienentwicklern verlieren Country Garden 6 und CIFI Holdings 18 Prozent.

Die Unsicherheit über das Wachstum des Landes zieht den Index in Schanghai um 0,8 Prozent abwärts, vor allem mit Blick auf die "Null-Covid"-Politik Pekings. Ganz oben auf den Verkaufslisten stehen neben Immobilienentwicklern Minenwerte, während sich der Öl- und Gassektor etwas erholt.

Während der Dollar erneut auf breiter Front vorrückt - der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent -, kann sich der Yen aktuell behaupten. Dagegen stehen etwa der Won oder der Yuan unter Druck.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.451,50 -0,7% -13,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.043,98 -2,0% -8,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.162,13 -2,8% -27,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.070,64 -0,8% -15,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.442,59 -2,3% -23,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.126,60 -1,2% +1,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.403,07 -0,6% -9,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 0,9555 -0,4% 0,9596 0,9664 -16,0% EUR/JPY 138,31 -0,5% 138,94 139,31 +5,7% EUR/GBP 0,8975 +0,4% 0,8940 0,8931 +6,8% GBP/USD 1,0647 -0,8% 1,0731 1,0814 -21,3% USD/JPY 144,74 -0,0% 144,80 144,20 +25,7% USD/KRW 1.439,15 +0,9% 1.425,85 1.420,34 +21,1% USD/CNY 7,1779 +0,6% 7,1779 7,1494 +12,9% USD/CNH 7,2312 +0,7% 7,1826 7,1467 +13,8% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8498 7,8495 +0,7% AUD/USD 0,6394 -0,6% 0,6433 0,6500 -11,9% NZD/USD 0,5587 -0,9% 0,5637 0,5714 -18,2% Bitcoin BTC/USD 18.724,89 -1,4% 18.982,95 20.243,06 -59,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,40 78,5 -1,4% -1,10 +10,0% Brent/ICE 85,10 86,27 -1,4% -1,17 +15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.624,86 1.629,08 -0,3% -4,22 -11,2% Silber (Spot) 18,20 18,48 -1,5% -0,28 -21,9% Platin (Spot) 845,80 852,45 -0,8% -6,65 -12,9% Kupfer-Future 3,27 3,30 -0,8% -0,03 -26,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 00:41 ET (04:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.