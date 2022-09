The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2022ISIN NameXS1970512213 GOLDM.S.GRP 21/22 MTNGB00BP2PWT05 CP FUNDING 1 21/01.10.22XS2009857884 REDSUN P.G. 19/22DE000A162AQ4 PCC SE ITV.15/22XS0835676353 NTPC 12/22 MTNXS1693281534 STAND.CHAR. 17/23 MTN FLRXS1693260702 LEASEPLAN 17/22 MTNUS571903BC60 MARR. INTL 19/22FI4000282660 SUOMINEN 17-22XS1692846790 JOHN DEERE BK17/22 MTNFLRXS0177600920 ZURICH FIN.UK 03/UND.MTNUS911312AQ92 UTD PARCEL SERV. 2022US68323AEQ31 ONTARIO PROV. 17/22US67077MAJ71 NUTRIEN 18/22US500630CX48 KOREA DEV.BK 19/22 FLRCH0361533224 INVEST. HLDG 17/22DE000A19MDV0 METALCORP GRP 17/22DK0009515603 NYKREDIT 2022 FLR SDO