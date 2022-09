Investieren in Lithium: Günstige Lithium-Aktien, die Sie jetzt kaufen können...

Anzeige / Werbung

Lithiumpreise erreichen Rekordhoch: Drei Aktien zum Kaufen

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ein Metall das Potenzial hat, das uralte Duo aus Gold und Silber zu überstrahlen, dann ist es Lithium. Nahezu jede technische Innovation ist an diesem vielseitigen Metall verankert, weshalb Lithiumaktien eine so verlockende Anlagemöglichkeit sind. Die besten Lithium-Aktien können Wunder für Ihr Portfolio bewirken.

Es gibt eine erschöpfende Liste von Anwendungen, die die Lithiumnachfrage ankurbeln, einschließlich:

Lithium-Ionen-Batterien

Markt für Elektrofahrzeuge, Batterieanlagen und erneuerbare Energien

Elektrische Übertragung

Smartphone-Industrie

Obwohl viele Elektroautos nur als treibende Kraft hinter dem bevorstehenden Lithium-Boom sehen, gibt es unzählige Anwendungen.

Da sich die Welt weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien bewegt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lithium-Batterien weiter wachsen wird.

Bevor Sie in Lithium-Aktien investieren, ist es wichtig, sich zu informieren und die damit verbundenen Risiken zu verstehen. In Anbetracht dessen werfen wir einen Blick auf drei Top-Lithium-Aktien, die Sie sich jetzt ansehen sollten:

Cypress Development (WKN: A14L95) gab zuletzt sehr gute Nachrichten bekannt.: Das Unternehmen konnte in seiner Pilotanlage Lithiumcarbonat mit einer Reinheit von 99,94 % produzieren.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG interviewte Präsident und CEO William Willooughby:

Wie Sie erfahren haben, hat Cypress Development (WKN: A14L95) mit der umweltfreundlichen Verarbeitungsmethode mit seinem Lithiumprojekt in Nevada einen weiteren Vorteil.

Cypress Development (WKN: A14L95) hat es im Rahmen seiner Pilotversuche bis hin zur Produktion von Li2CO3 mit "drei Neunern" (99,9 %) geschafft, mit dem die nachstehend angeführten Standardanforderungen für Batterien sogar übertroffen werden.

Die gesamte Verarbeitung erfolgte mit Material aus dem unternehmenseigenen Projekt in einer durchgängig automatisierten Pilotanlage, die eine Produktion im Großmaßstab abbildet. Die Firma SGS Canada Inc. hat unabhängige Analysen von Produktproben durchgeführt; die Ergebnisse daraus belegen einen Reinheitsgrad von mehr als 99,9 % Gewichtsprozent in einem skalierbaren repräsentativen Verfahren.

"Dies sind hervorragende Ergebnisse für die erste Iteration der Testarbeiten. Sie werden in unsere aktuelle Machbarkeitsstudie für das Projekt einfließen"

so Bill Willoughby, Präsident und CEO von Cypress im Interview mit Jochen Staiger.

Das Projekt des Unternehmens ist weit fortgeschritten, mit einer Machbarkeitsstudie, die bis Ende des Jahres erwartet wird, was bedeutet, dass das Projekt innerhalb von zwei Jahren produktionsreif sein könnte.

Cypress Development (WKN: A14L95) akquirierte die ersten Projekt-Claims 2016 und führte in den kommenden drei Jahren umfangreiche Bohrkampagnen sowie metallurgische Tests durch. Die von der Gesellschaft durchgeführten Explorations- und Erschließungsarbeiten führten rasch zur Entdeckung einer Weltklasse-Ressource von lithiumhaltigem Tonstein in der Nähe des Solefeldes östlich und südlich von Angel Island, einem Aufschluss von Karbonaten aus dem Paläozoikum, die aus den Sedimenten des Seebodens herausragen.

Im März 2021 gab Cypress die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion in der Raffinerie- und Extraktionsanlage del Sol südlich von Beatty, Nevada, bekannt.

Der Betrieb der Pilotanlage wird wesentliche Daten für eine die Machbarkeitsstudie liefern und es Cypress ermöglichen, Marketingmuster herzustellen, um Verhandlungen mit potenziellen Abnahme- und strategischen Partnern zu unterstützen.

Ein Unternehmen, welches Sie sich ebenfalls genauer ansehen sollten, ist Alpha Lithium (WKN: A3CUW1):

Auch Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) machte mal wieder mit spektakulären News auf sich aufmerksam:

Alpha Lithium erreicht weiteren Meilenstein

Aktien werden an der Senior Canadian Exchange hochgelistet

Im Zusammenhang mit der Notierung an der NEO Exchange werden die Wertpapiere des Unternehmens nach Börsenschluss am 19. September 2022 von der Venture Exchange der kanadischen TMX Group, der TSX Venture Exchange, dekotiert.

Bestehende Aktionäre werden keinerlei Störungen erfahren und sind auch infolge des Uplistings an einer der führenden kanadischen Börsen, der NEO Exchange, nicht verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen.

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte diesen Meilenstein für sein Unternehmen wiefolgt:

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Alpha, da erwartet wird, dass das Uplisting die Liquidität und das Engagement erhöht und ein breiteres Spektrum globaler, institutioneller Investoren erreicht. Die heutige Ankündigung spiegelt viele aufregende Wachstumsentwicklungen wider, die stattfinden innerhalb der Firma."

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Chris Cooper, ein Direktor des Unternehmens, Sean Charland im Prüfungsausschuss des Unternehmens ersetzt hat. Der Prüfungsausschuss von Alpha repräsentiert somit eine äußerst erfahrene, vielfältige, multinationale Gruppe von Fachleuten, darunter Foster Wilson (USA), Andrew Hallett (Großbritannien) und Chris Cooper (Kanada).

Klicken Sie hier um die gesamte Nachricht zu lesen

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf das Flaggschiff-Projekt von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1 · SYM: 765 ·TSX: V: ALLI), dem Tolillar Salar Projekt

Das Tolillar Salar Projekt im weltberühmten Lithium Triangle

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) kontrolliert über +28.000 Hektar im Herzen des berühmten "Lithium Dreiecks" - Heimat der weltweit reichhaltigsten Lithiumvorkommen.

Das Tolillar-Projektgebiet wurde bisher noch nie umfassend erkundet, befindet sich jedoch in einzigartiger Lage in der Nähe einer Konzentration wichtiger Akteure, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen .

Eine von Montgomery & Associates erstellte erste Ressourcenschätzung umfasst 2.119.000 Tonnen angegebenes und 1.158.000 Tonnen abgeleitetes Lithiumcarbonat-Äquivalent ("Li2CO3")!

Die Ressourcenschätzung umfasst auch 7.387.000 Tonnen Kaliumäquivalent ("KCl") in der angezeigten Kategorie und weitere 4.786.000 Tonnen KCI in der abgeleiteten Kategorie.

Gemessen an diesen Zahlen, und dem Preisanstieg beim Lithiumcarbonat, hat das Tolillar Projekt somit einen aktuellen Wert von mehr als einer Milliarde USD!

Die nächste günstige Lithium-Aktie, die Sie jetzt kaufen könnten, heißt:

Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation an:

Wie wir erfahren haben, erfordern Batteriedesigns der nächsten Generation völlig andere Lieferketten, die es derzeit noch nicht gibt.

Li-Metall (WKN: A3DAAU · SYM: 5ZO) verspricht Batterien mit höherer Energiedichte, höherer spezifischer Energie und verbesserter Sicherheit.

Seit Gründung 2019 machte das Unternehmen große Fortschritte in der Entwicklung ihrer patentangemeldeten Technologie. Diese erlaubt es, dass Lithiumanoden und das Lithiummetall, das für diese nächste Batteriegeneration gebraucht wird aus einem verfügbaren Material, in großen Mengen und zu einem Bruchteil der Kosten produzieren zu können mittels eines normalen Produktionsprozesses.

Die strategische Fertigungspartnerschaft mit dem größten kommerziellen Hersteller von All-Solid-State-Lithium-Metall-Batterien wird helfen diese Pläne umzusetzen.

Li-Metall (WKN: A3DAAU · SYM: 5ZO) ist gut finanziert für zukünftige Entwicklungen. Über 25 % der Aktien werden von Insidern gehalten und die Marktkapitalisierung von aktuell rund 60 Millionen Euro überschaubar.

Vor kurzem hat das Unternehmen eine Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre angekündigt! Aktionäre werden die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und ihre Stimme abzugeben, alles in Echtzeit, vorausgesetzt, sie erfüllen alle Anforderungen, die in den Vollmachtsunterlagen aufgeführt sind.

Aktionäre können sich ab 10:30 Uhr ET am 11. Oktober 2022 auf der Live-Audio-Webcast-Plattform unter https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1399 (Passwort: lim2022) registrieren und einloggen.

Das liest man in diesem düsteren Marktumfeld besonders gern:

Die Nachfrage aus der Automobilindustrie hält die Preise für Lithium hoch!

Smartphones, Tablets und Laptops sind bereits allgegenwärtig. Aber die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst schnell, da viele Länder daran arbeiten, den Verkauf von gasbetriebenen Autos einzustellen.

Der chinesische Lithiumcarbonat-Spot überschreitet CNY 500.000/t und erreicht zusammen mit Lithium-Spodumen ein neues Rekordhoch.

Drei Unternehmen, die im Vergleich zu ihrem Wachstumspotenzial zu relativ günstigen Preisen gehandelt werden, haben wir Ihnen heute ans Anlegerherz gelegt.

Wenn Sie als Investor bisher noch keine EV-Unternehmen in Betracht gezogen haben, ist es jetzt an der Zeit, einen genaueren Blick darauf zu werfen.

All diese Unternehmen stehen in naher Zukunft für ein massives Wachstum bereit!

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Alpha Minerals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: CA2327492005,CA50203F2052,CA02075X1033